بدِّل تستهدف إتاحة 900 دراجة تشاركية فى المدن السياحية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة بدِّل للدراجات التشاركية مُضاعفة أعداد دراجاتها داخل السوق المصرى إلى نحو 900 دراجة بنهاية 2024، مقارنة بـ 350 دراجة فى 2023 وذلك ضمن خطة التوسعات المستهدفة للشركة.
قال زياد السكرى، المدير التنفيذى لشركة“بدِّل”، إنه يجرى التفاوض مع 30 فندق فى مدينة شرم الشيخ لإتاحة الخدمة بالتعاون معهم، خاصة أنها خدمة تتناسب مع كثير من ثقافات الوافدين الأجانب إلى المدينة كما تتناسب مع مستهدفات تحويل مدينة شرم الشيخ لـ“مدينة خضراء”.
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وأعلن محافظ جنوب سيناء فى نوفمبر 2022، إنشاء 10 محطات للدراجات التشاركية كمرحلة أولى، موزعة على كل قطاعات المدينة، كما تعد شرم الشيخ، أولى المدن في مصر التي تقدم منظومة الدراجات التشاركية بمدفوعات رقمية مؤمنة.
وتتاح الخدمة للمسافات الأقل من 2 كيلومتر، من خلال تطبيق على الهواتف المحمولة يتيح الدفع إلكترونيا.
وأضاف السكرى لـ”البورصة”، أن الشركة تتفاوض حاليًا مع شركة حلوان للصناعات غير الحديدية، إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى، للاتجاه لتصنيع موديل الدراجات المستهدفة محليًا للتغلب على أزمات الاستيراد، وحال نجاح المفاوضات والوصول لاتفاق نهائى، سيبدأ تصنيع الدراجات محليًا بدءا من النصف الثانى للعام الجارى.
وكشف أنه يجرى التفاوض مع الجهات المسؤولة عن مُدن سياحية أخرى لإتاحة محطات خاصة بالدراجات ومن ثم إتاحة الخدمة فيها، مثل الجونة وسهل حشيش و”سوما باى”، وأبدت مدينة“بورتو مارينا” رغبتها فى التعاون مع الشركة.
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