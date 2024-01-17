بدِّل تستهدف إتاحة 900 دراجة تشاركية فى المدن السياحية

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة بدِّل للدراجات التشاركية مُضاعفة أعداد دراجاتها داخل السوق المصرى إلى نحو 900 دراجة بنهاية 2024، مقارنة بـ 350 دراجة فى 2023 وذلك ضمن خطة التوسعات المستهدفة للشركة.

قال زياد السكرى، المدير التنفيذى لشركة“بدِّل”، إنه يجرى التفاوض مع 30 فندق فى مدينة شرم الشيخ لإتاحة الخدمة بالتعاون معهم، خاصة أنها خدمة تتناسب مع كثير من ثقافات الوافدين الأجانب إلى المدينة كما تتناسب مع مستهدفات تحويل مدينة شرم الشيخ لـ“مدينة خضراء”.

موضوعات“أكسفورد إيكونومكس” تتوقع وصول حجم الاقتصاد الأخضر إلى 10.3 تريليون دولار عالميًا “مواد البناء” تبحث مع“القومي لبحوث الإسكان” تطبيق معايير الاقتصاد الأخضر الفنادق تغازل السياح بـ”النجمة الخضراء”

وأعلن محافظ جنوب سيناء فى نوفمبر 2022، إنشاء 10 محطات للدراجات التشاركية كمرحلة أولى، موزعة على كل قطاعات المدينة، كما تعد شرم الشيخ، أولى المدن في مصر التي تقدم منظومة الدراجات التشاركية بمدفوعات رقمية مؤمنة.

وتتاح الخدمة للمسافات الأقل من 2 كيلومتر، من خلال تطبيق على الهواتف المحمولة يتيح الدفع إلكترونيا.

وأضاف السكرى لـ”البورصة”، أن الشركة تتفاوض حاليًا مع شركة حلوان للصناعات غير الحديدية، إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى، للاتجاه لتصنيع موديل الدراجات المستهدفة محليًا للتغلب على أزمات الاستيراد، وحال نجاح المفاوضات والوصول لاتفاق نهائى، سيبدأ تصنيع الدراجات محليًا بدءا من النصف الثانى للعام الجارى.

وكشف أنه يجرى التفاوض مع الجهات المسؤولة عن مُدن سياحية أخرى لإتاحة محطات خاصة بالدراجات ومن ثم إتاحة الخدمة فيها، مثل الجونة وسهل حشيش و”سوما باى”، وأبدت مدينة“بورتو مارينا” رغبتها فى التعاون مع الشركة.