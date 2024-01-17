السباق إلى الهاوية .. كيف تسلمت الأرجنتين راية التضخم الجامح من فنزويلا؟

MENAFN - Al-Borsa News) أخيرًا، تخلت فنزويلا عن لقب الدولة الأسوأ في مستويات التضخم في أمريكا الجنوبية، بعد سنوات من النظر إليها باعتبارها مثالاً على الانهيار الاقتصادي والارتفاعات الجنونية للأسعار.

وحلت الأرجنتين بدلًا من فنزويلا في صدارة القائمة خلال شهر ديسمبر الماضي، مع بدء تنفيذ الرئيس الجديد خططه التي ترتكز على سياسة العلاج بالصدمة.

موضوعاتوزير التجارة: السعودية لم تنضم رسمياً إلى مجموعة بريكس حتى الآن لاجارد ترجح خفض المركزي الأوروبي للفائدة الصيف القادم تركيا تسعى لجذب استثمارات خليجية في مشروعات البنية التحتية قفزة حادة للتضخم

– كشفت بيانات هيئة الإحصاءات في الأرجنتين أن التضخم السنوي تجاوز 211% في ديسمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ تسعينيات القرن الماضي، ومقابل 160.9% في نوفمبر.

– تستمر معدلات التضخم السنوي في الأرجنتين في تجاوز مستويات 100% منذ فبراير 2023.

– على أساس شهري، بلغ التضخم في الأرجنتين 25.5% في ديسمبر، وهي أسوأ قراءة منذ عام 1991، مقابل 12.8% في نوفمبر، لكنه جاء أقل من التوقعات البالغة 30%.

– قادت الخدمات وتيرة الزيادات الشهرية للأسعار في الأرجنتين بنحو 32.7%، يليها الصحة والنقل والطعام والشراب بحوالي 32.6% و31.7% و29.7% على الترتيب.

– جاءت قفزة التضخم في الأرجنتين بعد خفض قيمة العملة المحلية“البيزو” في ديسمبر، عقب أيام قليلة من تولي الرئيس الليبرالي“خافير مايلي” مهام منصبه.

– تعهد“مايلي” بالسيطرة على التضخم الجامح في الأرجنتين من خلال تدابير تقشفية حادة.

– خفض البنك المركزي في الأرجنتين معدلات الفائدة إلى 100%، في تحول للسياسة النقدية عقب تولي“مايلي” مهام منصبه.

العلاج بالصدمة يفاقم الأزمة

– رغم حقيقة أن التضخم الحاد يطارد الأرجنتين منذ سنوات، فإن معدل زيادة الأسعار شهد تسارعًا ملحوظاً في الفترة الأخيرة لمستويات غير مسبوقة منذ أزمة تسعينيات القرن الماضي.

– ينبع التضخم الحاد والمزمن في الأرجنتين من اعتماد الحكومات السابقة على طباعة النقود لتمويل الإنفاق، وهي الممارسات التي انتقدها الرئيس الجديد مرارًا خلال حملته الانتخابية قبل توليه المنصب.

– لكن ضغوط الأسعار تفاقمت في الشهر الماضي، مع سعي الرئيس الجديد الذي تولى منصبه في العاشر من ديسمبر الماضي إلى استخدام إجراءات تقشف صارمة للسيطرة على التضخم وتقليص العجز المالي وضبط المالية العامة للدولة.

– خفضت الحكومة الجديدة في الأرجنتين سعر الصرف الرسمي بنحو 54%، مع إلغاء ضوابط الأسعار على مئات المنتجات الاستهلاكية، ما تسبب في زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل خاص.

– وصل سعر الصرف الرسمي إلى نحو 815 بيزو لكل دولار، بينما صعد في السوق الموازية إلى 1150 بيزو.

– أقر“مايلي” إلغاء الدعم عن المرافق والنقل وزيادة الضرائب، ضمن إجراءات أخرى تستهدف تدعيم نظام الاقتصاد الحر وإنهاء عجز الموازنة.

– كما أوقف الرئيس الجديد طباعة النقود بشكل حاد والتي كانت سمة أساسية قبل انعقاد الانتخابات الرئاسية.

– لكن“مايلي” أشار إلى أن السيطرة على التضخم ستحتاج وقتًا، محذرًا من أن الأمور قد تزداد سوءًا قبل أن تتحسن.

غضب شعبي ومباركة الصندوق

– رفع“مايلي” خلال حملته الانتخابية شعار“لا يوجد مال”، مكررًا أن الأرجنتين تخاطر بالانزلاق في حالة من التضخم الجامح إذا لم تخفض الإنفاق بشكل حاد.

– لكن الإجراءات التقشفية التي اتخذها الرئيس الجديد أثارت غضب كثير من المواطنين الذين قاموا بوقفات احتجاجية في الشوارع، بالإضافة إلى النقابات العمالية التي دعت إلى إضراب عام في الرابع والعشرين من يناير.

– بالفعل، يقبع نحو 40% من الأرجنتينيين تحت خط الفقر، وسط تراجع حاد في القدرة الشرائية والطلب الإجمالي.

– تستعد الأرجنتين لإصدار أوراق نقدية بفئات أكبر من العملة المحلية“البيزو”، في محاولة لتبسيط المعاملات اليومية التي تتطلب حالياً حمل حقائب مليئة بالنقود للقيام بمشتريات يومية.

– قال البنك المركزي في الأرجنتين، إنه وافق على إصدار أوراق مالية من فئة 10 و20 ألف بيزو، لجعل النظام المالي أكثر كفاءة وتقليل تكاليف امتلاك الفئات القديمة والتي كانت أعلى فئة منها تبلغ 2000 بيزو.

– أصبحت الأرجنتين تعتمد بشكل غير رسمي على الدولار الأمريكي في العديد من المعاملات اليومية، لكن الحصول عليه ما زال مكلفًا بالنسبة للأرجنتينيين، مع استمرار وجود حاجة إلى العملة المحلية للقيام بالمهام اليومية مثل شراء البقالة وتناول الطعام والنقل وغيرها.

– لكن صندوق النقد أبدى رضاه عن خطط الحكومة الأرجنتينية الجديدة، حيث وافق مؤخرًا على مراجعة لبرنامج بقيمة 44 مليار دولار مع الدولة اللاتينية، ما يمهد الطريق لصرف شريحة أكبر من المتوقع بنحو 4.7 مليار دولار.

– يتوقع الصندوق أن تؤدي خطة العلاج بالصدمة من قبل الرئيس“مايلي” إلى زيادة الأسعار في الأشهر المقبلة، قبل أن تتحسن مستويات التضخم بشكل تدريجي مع إعادة الدولة بناء مصداقيتها.

منافسة على لقب الأسوأ

– بعد القراءة الأخيرة للتضخم، تجاوزت الأرجنتين معدل ارتفاع الأسعار في جارتها فنزويلا، والتي لطالما كانت بمثابة مثال حي لأزمة التضخم عالمياً.

– تشير الأرقام الأخيرة إلى أن التضخم في فنزويلا تباطأ إلى نحو 190% بنهاية العام الماضي، بعد سنوات من ارتفاع الأسعار المؤلم والخارج عن السيطرة.

– قال المرصد المالي الفنزويلي (OVF) إن تقديراته تشير إلى تباطؤ التضخم في البلاد إلى 193%، مع انخفاض قيمة عملة البوليفار بوتيرة أقل من المسجل سابقًا، بالإضافة إلى سياسة عدم رفع الرواتب منذ مايو 2022.

– رغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة في فنزويلا، فإنها تمثل تراجعًا ملحوظاً مقارنة بالمسجل في عام 2022 عند 234% وحوالي 686% في العام السابق له.

– تكافح فنزويلا من أجل احتواء التضخم، بعد أن كسرت البلاد في بداية عام 2022 واحدة من أسوأ نوبات التضخم المفرط في التاريخ، حيث بلغ ذروة قياسية تجاوزت مستوى المليون بالمئة في عام 2018.

– شهدت فنزويلا قبل سنوات شحًا في العملات الأجنبية جراء العقوبات الأمريكية التي استهدفت صادرات النفط، ما دفع حكومة الرئيس“نيكولاس مادورو” لطباعة المزيد من النقود، ليشهد التضخم تسارعًا حادًا.

– عانى اقتصاد فنزويلا من انهيار شامل وطويل، ما تضمن تضخما جامحا وهجرة جماعية لملايين المواطنين، بالإضافة إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 80% في الفترة بين عامي 2013 و2021.

– لكن الإدارة الأمريكية قامت بتخفيف القيود المفروضة على فنزويلا، ما أدى إلى تحسين الوضع المالي للبلاد، وساعد البنك المركزي على دعم استقرار العملة من خلال بيع مليارات الدولارات في سوق الصرف، ما خفف الضغوط على الأسعار.

– على أساس شهري، بلغ التضخم في فنزويلا 2.5% فحسب في ديسمبر الماضي، وهو الشهر العاشر على التوالي الذي يشهد معدلات تضخم من رقم أحادي.

هل تستمر الفجوة في الاتساع؟

– يتوقع اقتصاديون أن التضخم الشهري في الأرجنتين قد يكون قريبًا من الذروة، مع احتمالية أن يؤدي الركود المتزايد إلى إبطاء وتيرة ارتفاع الأسعار.

– ذكر صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الأرجنتين قد ينكمش بنحو 2.5% في العام الجاري.

– قال“فرناندو مارول” مدير شركة الاستشارات المالية“إف إم واي إيه” إن القوة الشرائية للأرجنتينيين انخفضت بنحو 10% في ديسمبر الماضي، مع ارتفاع الأجور بوتيرة أبطأ من الأسعار.

– يعتقد“مارول” أن التضخم والنشاط الاقتصادي سيواصلان المعاناة خلال شهري يناير وفبراير على الأقل، قبل أن تحدث انتعاشة محتملة في حال نجاح الخطة الاقتصادية للرئيس الجديد.

– يتوقع“فاوستو سبوتورنو” مدير الأبحاث الاقتصادية في“أورلاندو جيه فيريريس” تسارع التضخم السنوي في الأرجنتين إلى مستوى 500% خلال النصف الأول من هذا العام.

– لكن محللين يعتقدون أن تقارب معدلات التضخم بين الأرجنتين وفنزويلا قد يكون قصير الأجل، في حال نجاح خطة“مايلي” لإنقاذ اقتصاد بلاده.

– قال“بيتر ويست” المستشار الاقتصادي في“إي إم فاندينج”، إن فنزويلا لا تمتلك أي استراتيجية مناسبة لضبط الأوضاع المالية.

– أشار“ويست” إلى أنه على النقيض من ذلك، لدى الأرجنتين برنامج استقرار صارم يعتمد على ركيزة مالية قوية ويدعمه صندوق النقد الدولي، لكنه اعترف بأن دخول خطط“مايلي” حيز التنفيذ يواجه مخاطر مرتفعة.

– من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الأرجنتينية، إنه من المرجح أن يظل التضخم الشهري في الأرجنتين مكونا من رقمين في الأشهر القليلة المقبلة.

– في حين أشار المسؤول إلى أن التضخم سيظل عند مستويات مرتفعة واصفًا القراءة الأخيرة بأنها“مروعة”، فإنه شدد على أنها جاءت أفضل مما كان يخشاه البعض.

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