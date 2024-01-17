الإسكان الاجتماعى يتعاون مع CIB لتوفير التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل

وقَّعت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ورشوان حمادى، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والشمول المالى بالبنك التجارى الدولى CIB، بروتوكولاً لتعزيز التعاون فيما يخص توفير التمويل العقارى للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل.

وأوضحت مى عبد الحميد، أن بنك CIB من الشركاء المهمين للصندوق فى مجال تقديم وإتاحة التمويل العقارى للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل، المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التى يطرحها الصندوق من خلال المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين”.

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وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن البروتوكول الجديد يهدف لإتاحة تمويل عقارى إضافى للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات التى يطرحها الصندوق بقيمة 3 مليارات جنيه، وبذلك يصبح إجمالى المبلغ المخصص للتمويل العقارى للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل من البنك التجارى الدولى 7 مليارات جنيه.

ومن جانبه، قال رشوان حمادى، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والشمول المالى بالبنك التجارى الدولى CIB، إن توقيع بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى يأتى استكمالًا للجهود التى بذلها الجانبان لتوسيع نطاق عمليات التمويل العقارى المدعوم لجميع العملاء من محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة 3% و7%؜ و8%، بما يسهم فى مساعدتهم على تملك السكن الملائم وبشروط ميسرة.

وأعرب، عن تقديره للدور الذى يقوم به صندوق الإسكان فى تلبية احتياجات الشباب الطامحين فى الحصول على وحدات سكنية فى مختلف المحافظات، مشيراً إلى حرص CIB على دعم مبادرات التمويل العقارى منذ انطلاقها تماشياً مع توجيهات البنك المركزى المصرى فى هذا الصدد.

وأضاف رشوان حمادى، أن البنك حقق نجاحًا فى قطاع التمويل العقاري، حيث بلغت محفظة التمويلات العقارية 4.3 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 26 ألف عميل.

وفى ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة فى استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه يعتبر بمثابة بداية فقط للمزيد من التعاون فى الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل الراغبين فى الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.