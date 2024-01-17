الإسكان الاجتماعى يتعاون مع CIB لتوفير التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل

(MENAFN
- Al-Borsa News) عبد الحميد: البروتوكول الجديد يهدف لإتاحة تمويل عقارى إضافى بقيمة 3 مليارات جنيه
وقَّعت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ورشوان حمادى، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والشمول المالى بالبنك التجارى الدولى CIB، بروتوكولاً لتعزيز التعاون فيما يخص توفير التمويل العقارى للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل.
وأوضحت مى عبد الحميد، أن بنك CIB من الشركاء المهمين للصندوق فى مجال تقديم وإتاحة التمويل العقارى للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل، المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التى يطرحها الصندوق من خلال المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين”.
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وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن البروتوكول الجديد يهدف لإتاحة تمويل عقارى إضافى للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات التى يطرحها الصندوق بقيمة 3 مليارات جنيه، وبذلك يصبح إجمالى المبلغ المخصص للتمويل العقارى للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل من البنك التجارى الدولى 7 مليارات جنيه. “الإسكان الاجتماعى” يتعاون مع الأمم المتحدة لتنمية سوق الإيجار بمصر
ومن جانبه، قال رشوان حمادى، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والشمول المالى بالبنك التجارى الدولى CIB، إن توقيع بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى يأتى استكمالًا للجهود التى بذلها الجانبان لتوسيع نطاق عمليات التمويل العقارى المدعوم لجميع العملاء من محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة 3% و7% و8%، بما يسهم فى مساعدتهم على تملك السكن الملائم وبشروط ميسرة.
وأعرب، عن تقديره للدور الذى يقوم به صندوق الإسكان فى تلبية احتياجات الشباب الطامحين فى الحصول على وحدات سكنية فى مختلف المحافظات، مشيراً إلى حرص CIB على دعم مبادرات التمويل العقارى منذ انطلاقها تماشياً مع توجيهات البنك المركزى المصرى فى هذا الصدد.
وأضاف رشوان حمادى، أن البنك حقق نجاحًا فى قطاع التمويل العقاري، حيث بلغت محفظة التمويلات العقارية 4.3 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 26 ألف عميل.
وفى ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة فى استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه يعتبر بمثابة بداية فقط للمزيد من التعاون فى الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل الراغبين فى الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.
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