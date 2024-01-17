هبوط الأسهم الأوروبية في المستهل عقب صدور بيانات اقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، عقب صدور بيانات رسمية اليوم أظهرت عودة تضخم أسعار المستهلكين للارتفاع في ديسمبر مع اقتراب موعد اجتماع بنك انجلترا في مطلع الشهر القادم.

وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.17% إلى 467 نقطة.

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وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 1.32% إلى 7458 نقطة، وتراجع“داكس” الألماني بنسبة 0.93% إلى 16417 نقطة ، كما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 1.16% إلى 7312 نقطة.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا بنسبة 4% خلال الـ 12 شهراً المنتهية في ديسمبر، بعدما بلغ 3.9% في نوفمبر، وخلافاً لتوقعات انخفاضه إلى 3.8%، ليسجل أول زيادة له منذ فبراير 2023، حسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني.

وعلى صعيد آخر، كشفت نتائج استطلاع أجراه البنك المركزي الأوروبي لآراء الأسر من الطبقة المتوسطة خلال شهر نوفمبر، أن الأسر الأوروبية تتوقع نمو الأسعار بنسبة 3.2% خلال فترة الـ 12 شهراً التالية، انخفاضاً من 4% في استطلاع أكتوبر، في حين انخفضت توقعات التضخم خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 2.2% من 2.5%.





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