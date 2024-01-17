هبوط الأسهم الأوروبية في المستهل عقب صدور بيانات اقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، عقب صدور بيانات رسمية اليوم أظهرت عودة تضخم أسعار المستهلكين للارتفاع في ديسمبر مع اقتراب موعد اجتماع بنك انجلترا في مطلع الشهر القادم.
وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.17% إلى 467 نقطة.
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وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 1.32% إلى 7458 نقطة، وتراجع“داكس” الألماني بنسبة 0.93% إلى 16417 نقطة ، كما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 1.16% إلى 7312 نقطة.
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا بنسبة 4% خلال الـ 12 شهراً المنتهية في ديسمبر، بعدما بلغ 3.9% في نوفمبر، وخلافاً لتوقعات انخفاضه إلى 3.8%، ليسجل أول زيادة له منذ فبراير 2023، حسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني.
وعلى صعيد آخر، كشفت نتائج استطلاع أجراه البنك المركزي الأوروبي لآراء الأسر من الطبقة المتوسطة خلال شهر نوفمبر، أن الأسر الأوروبية تتوقع نمو الأسعار بنسبة 3.2% خلال فترة الـ 12 شهراً التالية، انخفاضاً من 4% في استطلاع أكتوبر، في حين انخفضت توقعات التضخم خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 2.2% من 2.5%.
المصدر:
MENAFN17012024000202011048ID1107731364
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