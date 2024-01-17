تركيا تسعى لجذب استثمارات خليجية في مشروعات البنية التحتية

MENAFN - Al-Borsa News) تبحث تركيا عن شركاء من الخارج في مشروعات البنية التحتية الضخمة، التي أشاد بها الرئيس رجب طيب أردوغان، باعتبارها رمزاً لتقدم الدولة في عهد زعامته الممتدة منذ 22 عاماً. ويأتي ذلك ضمن الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.

كُلّف أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار الحكومي، بمهمة تشجيع الشركات على الاستثمار في تركيا. وقال في حوار مع“بلومبرغ” إنه يمكن التوصل إلى اتفاقات بشأن المشروعات المشيدة تحت مظلة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي يمتد نطاقها من الطرق السريعة إلى الرعاية الصحية.

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أضاف داغلي أوغلو أن المحادثات حول بيع مستشفى عام بإحدى المدن-وهو واحد من 22 مستشفى آخر شُيد لجمع منشآت أصغر حجماً تحت سقف واحد- لمستثمر من الخليج العربي لا تزال جارية، وقد تتبعها عمليات بيع أخرى. إلا أنه لم يوضح مزيداً من التفاصيل.

شراكة بين القطاعين العام والخاص في تركيا

أصبحت تركيا من أكبر مشجعي الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عهد أردوغان، حيث سعى الرئيس إلى تحديث البنية التحتية المتهالكة، وغالباً ما يُبرز أهمية المشروعات الفردية خلال حملاته الانتخابية. ووفق هذا النموذج، تقدم الحكومة قروضاً وضمانات للإيرادات، فيما تضطلع الكيانات الخاصة بأعمال التشييد والتشغيل.

كان مجال الصحة ضمن القطاعات التركية التي تعهدت الإمارات بالاستثمار بها في يوليو الماضي، ضمن حزمة استثمارات بأكثر من 50 مليار دولار، يمتد نطاقها من قطاع الطاقة إلى التصنيع العسكري. لكن لم تبرم صفقات ضخمة حتى الآن.

توقع داغلي أوغلو أن يتراوح إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا ما بين 13 ملياراً و15 مليار دولار في 2024، من بينها شركة صنع سيارات واحدة على الأقل.

على الجانب الآخر، طلب أردوغان من الرئيس التنفيذي لشركة“تسلا” إيلون ماسك فتح مصنع في تركيا، عندما اجتمعا في سبتمبر. وتدرس“شيري أوتوموبيل” (Chery Automobile) الصينية أيضاً فتح مصنع في تركيا، بحسب ما كشفته جريدة“حُرييت” في أبريل الماضي.





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