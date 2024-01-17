1.5 مليار جنيه موازنة القاهرة لتكرير البترول للعام المالي 2025-2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اعتمد طارق الملا وزير البترول، موازنة طموح وغير مسبوقة في تاريخ شركة القاهرة لتكرير البترول، للعام المالي 2025-2024، بقيمة 1.5 مليار جنيه لدعم تنفيذ المشروعات الجديدة التي تخدم الإنتاج.
واعتمد وزير البترول، الموازنات التخطيطية للعام المالي 2025-2024 لعدد من شركات بترول القطاع العام، ضمت شركات السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول وأنابيب البترول والقاهرة لتكرير البترول.
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وأكد الملا أن ما شهدته الأعوام الماضية من مجهودات كبيرة لتطوير وتحديث مصفاتي تكرير السويس والنصر بمحافظة السويس، ظهر أثره عمليا على الأداء بعد تحسين كفاءة الوحدات الإنتاجية والإحلال وإعادة التأهيل وتحديث منظومة السلامة والصحة المهنية، وصارت المصافي القديمة بعد تطويرها تمتلك وحدات إنتاجية حديثة وعلى درجة عالية من الكفاءة التي تمكنها من زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية عالية القيمة التي يحتاجها السوق المحلي.
وأضاف أن مصفاتي النصر والسويس تشهدان حاليا إقامة عدة مشروعات جديدة للتحديث وزيادة الإنتاج، موضحا أن قرار الاستثمار في إقامة مجمع إنتاجي جديد بمصفاة السويس متمثلا في مجمع التفحيم وإنتاج السولار جاء في التوقيت المناسب لتعزيز الدور الإنتاجي والاقتصادي للمصفاة، والتي يسهم تطويرها في زيادة مساهمة المحافظة في الدخل القومي.
وأعلن الوزير بدء التشغيل التجريبي قبل أيام قليلة لمشروع تقطير المتكثفات الجديد أحد مشروعات التحديث ورفع الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية عالية القيمة الاقتصادية بمصفاة تكرير النصر للبترول، مضيفا أن المصفاة تنفذ أيضا مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز، وهو أحد المشروعات المخطط الانتهاء منها خلال العام الحالي.
وخلال الجمعية العامة لشركة القاهرة لتكرير البترول، أكد الملا أن المستوى المتطور الذي وصلت إليه مصفاة القاهرة لتكرير البترول جاء نتاج عمل كبير ومتواصل لتحديث منشآت الشركة، وبالتوازي تم العمل على رفع كفاءة المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد.
وأضاف أن التوسعات الجديدة للمنطقة البترولية بمسطرد ستسهم في تعظيم القدرات والبنية التحتية للتخزين للمنتجات البترولية، وهو ما يساعد على زيادة الطاقات الإنتاجية في ظل توافر الطاقات التخزينية القادرة على استيعاب زيادة الإنتاج.
وخلال الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول، أكد الملا أن الشبكة القومية لنقل البترول التي تمثل الشرايين الرئيسية لإمداد البلاد بالطاقة، شهدت اهتمامًا كبيرًا بتعزيز ورفع كفاءة خطوطها التي تنقل خام البترول والمنتجات البترولية إلى مناطق التكرير والتوزيع للمستهلكين، بالإضافة إلى دورها الحيوي في تعزيز الدور المهم لمصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول.
وأوضح الملا، أن أثر تطوير خطوط الشبكة كبير على سرعة وكفاءة تلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية والوقود، موضحا أن تجاوز التحديات الخاصة بإمداد السوق المحلي بالبوتاجاز جاء بفعل تعظيم ومضاعفة البنية التحتية لشبكة التداول والنقل والتخزين للبوتاجاز لتصبح 6 نقاط لاستقبال كميات البوتاجاز في الموانئ وتداولها ونقلها لمناطق الاستهلاك بدلا من نقطتين في السابق.
وأكد الوزير أن منطقة العلمين الجديدة تشهد حاليًا استكمال تنفيذ المنطقة الجديدة لتخزين وتداول المنتجات البترولية، والمخطط أن تدخل الخدمة صيف العام الحالي بعد استكمال الأعمال ومشروع خط نقل المنتجات البترولية من مصفاة ميدور بالإسكندرية إلى ميناء الحمراء البترولي بالعلمين بطول 145 كم.
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