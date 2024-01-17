1.5 مليار جنيه موازنة القاهرة لتكرير البترول للعام المالي 2025-2024

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمد طارق الملا وزير البترول، موازنة طموح وغير مسبوقة في تاريخ شركة القاهرة لتكرير البترول، للعام المالي 2025-2024، بقيمة 1.5 مليار جنيه لدعم تنفيذ المشروعات الجديدة التي تخدم الإنتاج.

واعتمد وزير البترول، الموازنات التخطيطية للعام المالي 2025-2024 لعدد من شركات بترول القطاع العام، ضمت شركات السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول وأنابيب البترول والقاهرة لتكرير البترول.

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وأكد الملا أن ما شهدته الأعوام الماضية من مجهودات كبيرة لتطوير وتحديث مصفاتي تكرير السويس والنصر بمحافظة السويس، ظهر أثره عمليا على الأداء بعد تحسين كفاءة الوحدات الإنتاجية والإحلال وإعادة التأهيل وتحديث منظومة السلامة والصحة المهنية، وصارت المصافي القديمة بعد تطويرها تمتلك وحدات إنتاجية حديثة وعلى درجة عالية من الكفاءة التي تمكنها من زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية عالية القيمة التي يحتاجها السوق المحلي.

وأضاف أن مصفاتي النصر والسويس تشهدان حاليا إقامة عدة مشروعات جديدة للتحديث وزيادة الإنتاج، موضحا أن قرار الاستثمار في إقامة مجمع إنتاجي جديد بمصفاة السويس متمثلا في مجمع التفحيم وإنتاج السولار جاء في التوقيت المناسب لتعزيز الدور الإنتاجي والاقتصادي للمصفاة، والتي يسهم تطويرها في زيادة مساهمة المحافظة في الدخل القومي.

وأعلن الوزير بدء التشغيل التجريبي قبل أيام قليلة لمشروع تقطير المتكثفات الجديد أحد مشروعات التحديث ورفع الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية عالية القيمة الاقتصادية بمصفاة تكرير النصر للبترول، مضيفا أن المصفاة تنفذ أيضا مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز، وهو أحد المشروعات المخطط الانتهاء منها خلال العام الحالي.

وخلال الجمعية العامة لشركة القاهرة لتكرير البترول، أكد الملا أن المستوى المتطور الذي وصلت إليه مصفاة القاهرة لتكرير البترول جاء نتاج عمل كبير ومتواصل لتحديث منشآت الشركة، وبالتوازي تم العمل على رفع كفاءة المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد.

وأضاف أن التوسعات الجديدة للمنطقة البترولية بمسطرد ستسهم في تعظيم القدرات والبنية التحتية للتخزين للمنتجات البترولية، وهو ما يساعد على زيادة الطاقات الإنتاجية في ظل توافر الطاقات التخزينية القادرة على استيعاب زيادة الإنتاج.

وخلال الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول، أكد الملا أن الشبكة القومية لنقل البترول التي تمثل الشرايين الرئيسية لإمداد البلاد بالطاقة، شهدت اهتمامًا كبيرًا بتعزيز ورفع كفاءة خطوطها التي تنقل خام البترول والمنتجات البترولية إلى مناطق التكرير والتوزيع للمستهلكين، بالإضافة إلى دورها الحيوي في تعزيز الدور المهم لمصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول.

وأوضح الملا، أن أثر تطوير خطوط الشبكة كبير على سرعة وكفاءة تلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية والوقود، موضحا أن تجاوز التحديات الخاصة بإمداد السوق المحلي بالبوتاجاز جاء بفعل تعظيم ومضاعفة البنية التحتية لشبكة التداول والنقل والتخزين للبوتاجاز لتصبح 6 نقاط لاستقبال كميات البوتاجاز في الموانئ وتداولها ونقلها لمناطق الاستهلاك بدلا من نقطتين في السابق.

وأكد الوزير أن منطقة العلمين الجديدة تشهد حاليًا استكمال تنفيذ المنطقة الجديدة لتخزين وتداول المنتجات البترولية، والمخطط أن تدخل الخدمة صيف العام الحالي بعد استكمال الأعمال ومشروع خط نقل المنتجات البترولية من مصفاة ميدور بالإسكندرية إلى ميناء الحمراء البترولي بالعلمين بطول 145 كم.