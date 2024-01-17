البورصة تتخطى مستوى 27000 نقطة بتداولات 665 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تداولات جلسة اليوم الأربعاء، وسط صافي شراء من العرب بقيمة 30.9 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.60% ليصل إلى مستوى 27099 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 6329 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 9012 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.90% ليصل لمستوى 33095 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 665 مليون جنيه، من خلال تداول 57.4 مليون سهم، بتنفيذ 9.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 174 شركة مقيدة، ارتفع منها 67 سهمًا، وتراجع 9 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 98 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.89 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 30.9 مليون جنيه، و7 مليون جنيه فيما توجه المصريين نحو البيع بصافي قيمة 37.9 مليون جنيه على التوالى.