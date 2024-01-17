البورصة تتخطى مستوى 27000 نقطة بتداولات 665 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تداولات جلسة اليوم الأربعاء، وسط صافي شراء من العرب بقيمة 30.9 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.60% ليصل إلى مستوى 27099 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 6329 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 9012 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.90% ليصل لمستوى 33095 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 665 مليون جنيه، من خلال تداول 57.4 مليون سهم، بتنفيذ 9.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 174 شركة مقيدة، ارتفع منها 67 سهمًا، وتراجع 9 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 98 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.89 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 30.9 مليون جنيه، و7 مليون جنيه فيما توجه المصريين نحو البيع بصافي قيمة 37.9 مليون جنيه على التوالى.
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