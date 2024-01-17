لاجارد ترجح خفض المركزي الأوروبي للفائدة الصيف القادم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أوضحت“كريستين لاجارد” رئيسة البنك المركزي الأوروبي أنه من المرجح خفض الفائدة خلال فصل الصيف القادم، معربة عن تحفظها إزاء تأكيد الأمر في ظل اتباع نهج يعتمد على البيانات الاقتصادية، ومحذرة من تزايد توقعات الأسواق بشأن إجراءات التيسير النقدي المرتقبة.
وقالت“لاجارد” في لقاء مع وكالة“بلومبرج” الثلاثاء على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن رهان الأسواق على إجراء تخفيضات حادة للفائدة تعد بمثابة“إلهاء”، وهذا لا يساعد صناع السياسة النقدية في معركتهم ضد التضخم.
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وفي إجابة على سؤال حول مدى دعم أعضاء مجلس إدارة المركزي الأوروبي لخطوة خفض الفائدة، قالت“لاجارد” إن هذا محتمل أيضاً، لكنها أشارت إلى ضرورة تحفظها حيال الأمر بسبب اتباع البنك نهج يعتمد على البيانات.
وأضافت أنه لا يزال هناك قدر من عدم اليقين بشأن قرار التخفيض، وأن بعض المؤشرات الاقتصادية لم تصل بعد إلى المستوى المرجو، وأكدت أن المسؤولين بحاجة للحصول على مزيد من الأدلة كي يتأكدوا من السيطرة على أسعار المستهلكين.
المصدر:
MENAFN17012024000202011048ID1107731360
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