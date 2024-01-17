لاجارد ترجح خفض المركزي الأوروبي للفائدة الصيف القادم

MENAFN - Al-Borsa News) أوضحت“كريستين لاجارد” رئيسة البنك المركزي الأوروبي أنه من المرجح خفض الفائدة خلال فصل الصيف القادم، معربة عن تحفظها إزاء تأكيد الأمر في ظل اتباع نهج يعتمد على البيانات الاقتصادية، ومحذرة من تزايد توقعات الأسواق بشأن إجراءات التيسير النقدي المرتقبة.

وقالت“لاجارد” في لقاء مع وكالة“بلومبرج” الثلاثاء على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن رهان الأسواق على إجراء تخفيضات حادة للفائدة تعد بمثابة“إلهاء”، وهذا لا يساعد صناع السياسة النقدية في معركتهم ضد التضخم.

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وفي إجابة على سؤال حول مدى دعم أعضاء مجلس إدارة المركزي الأوروبي لخطوة خفض الفائدة، قالت“لاجارد” إن هذا محتمل أيضاً، لكنها أشارت إلى ضرورة تحفظها حيال الأمر بسبب اتباع البنك نهج يعتمد على البيانات.

وأضافت أنه لا يزال هناك قدر من عدم اليقين بشأن قرار التخفيض، وأن بعض المؤشرات الاقتصادية لم تصل بعد إلى المستوى المرجو، وأكدت أن المسؤولين بحاجة للحصول على مزيد من الأدلة كي يتأكدوا من السيطرة على أسعار المستهلكين.





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