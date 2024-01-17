وزير التجارة: السعودية لم تنضم رسمياً إلى مجموعة بريكس حتى الآن

MENAFN - Al-Borsa News) قال ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، إن السعودية تلقت الدعوة للانضمام إلى مجموعة بريكس، ولكنها لم تنضم إلى المجموعة بشكل رسمي حتى الآن.

وأضاف القصبي في جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن هناك حاجة لوجود لغة مشتركة ليتمكن التجار من التواصل والتفاهم، مثلما حدث في النظام البنكي الذي أصبح لغة عالمية بسبب التشريعات.

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وذكر أن قطاع الخدمات يحتاج لوجود تشريعات منظمة له، بالإضافة إلى إطار عام لمواجهة التحديات في القطاع.





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