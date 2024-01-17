وزير التجارة: السعودية لم تنضم رسمياً إلى مجموعة بريكس حتى الآن

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، إن السعودية تلقت الدعوة للانضمام إلى مجموعة بريكس، ولكنها لم تنضم إلى المجموعة بشكل رسمي حتى الآن.
وأضاف القصبي في جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن هناك حاجة لوجود لغة مشتركة ليتمكن التجار من التواصل والتفاهم، مثلما حدث في النظام البنكي الذي أصبح لغة عالمية بسبب التشريعات.
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وذكر أن قطاع الخدمات يحتاج لوجود تشريعات منظمة له، بالإضافة إلى إطار عام لمواجهة التحديات في القطاع.
المصدر:
MENAFN17012024000202011048ID1107731359
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