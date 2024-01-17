بلتون للتأجير تشارك في تحالف لتمويل المصريين للرعاية الصحية بقيمة 600 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لبلتون المالية، عقد تمويل مشترك بنظام البيع وإعادة التأجير مع كل من“كايرو للتأجير التمويلي”، و”ايزيليس للتأجير التمويلي” بهدف تمويل شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية بإجمالي قيمة 600 مليون جنيه.
وقامت“كايرو للتأجير التمويلي” بدعوة كلا من شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم،“ايزيليس للتأجير التمويلي” للإشتراك في توفير تمويل بهدف تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية لبناء مبنى مركز الخدمات والأرض الملحقة به ضمن الخطط التوسعية لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية.
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وقال أمير غنام، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، إن الشراكة في التمويل مع كل من“كايرو للتأجير التمويلي”، و”ايزيليس للتأجير التمويلي” لتمويل المصريين لخدمات الرعاية الصحية.
وأضاف قائلا:“إن الاتفاقية تؤكد على رؤيتنا في دعم المؤسسات البارزة في مصر وخاصة في قطاع الرعاية الصحية. حيث نقدم حلول مالية فريدة تساعدهم على تحقيق أهدافهم التوسعية، كما تؤكد على دورنا كشريك موثوق في تقديم خيارات تمويلية فعالة”.
وقال أحمد شريف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة كايرو للتأجير التمويلي إن التعاون مع كل من شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم وشركة ايزيليس للتأجير التمويلي جاء تأكيداً على دعم وتلبية احتياجات السوق بكافة قطاعاته واستكمالاً لجهود عقد شراكات مثمرة تنعكس إيجابياً على السوق المصري”.
وأضاف أحمد الخولي، العضو المنتدب لشركة ايزيليس أن العقد المبرم يعتبر بمثابة استمرار مسيرة الشركة في تنمية علاقتها بالعملاء والكيانات الكبرى إضافة إلى الشركات الواعدة العاملة بسوق التأجير التمويلي على حد سواء.
وأضاف أن القطاع الطبي والرعاية الصحية يعتبر من القطاعات الواعدة والتى تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات لكي تتمكن من تغطية الطلب المتزايد في الآونة الأخيرة.
وقال الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، إن الشراكة ستزودها بالموارد المالية اللازمة لإنجاز مبنى الخدمات للمرحلة الأولى من كابيتال ميد أول مدينة رعاية صحية ذكية متكاملة بالشرق الأوسط والتي ستقدم خدمات رعاية صحية متميزة طبقا للمعايير العالمية.
وأشار إلى خبرة الشركات الممولة في دعم الصناعة وابتكارها في تقديم حلول تمويلية ملائمة لكل القطاعات
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