بلتون للتأجير تشارك في تحالف لتمويل المصريين للرعاية الصحية بقيمة 600 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لبلتون المالية، عقد تمويل مشترك بنظام البيع وإعادة التأجير مع كل من“كايرو للتأجير التمويلي”، و”ايزيليس للتأجير التمويلي” بهدف تمويل شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية بإجمالي قيمة 600 مليون جنيه.

وقامت“كايرو للتأجير التمويلي” بدعوة كلا من شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم،“ايزيليس للتأجير التمويلي” للإشتراك في توفير تمويل بهدف تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية لبناء مبنى مركز الخدمات والأرض الملحقة به ضمن الخطط التوسعية لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية.

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وقال أمير غنام، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، إن الشراكة في التمويل مع كل من“كايرو للتأجير التمويلي”، و”ايزيليس للتأجير التمويلي” لتمويل المصريين لخدمات الرعاية الصحية.

وأضاف قائلا:“إن الاتفاقية تؤكد على رؤيتنا في دعم المؤسسات البارزة في مصر وخاصة في قطاع الرعاية الصحية. حيث نقدم حلول مالية فريدة تساعدهم على تحقيق أهدافهم التوسعية، كما تؤكد على دورنا كشريك موثوق في تقديم خيارات تمويلية فعالة”.

وقال أحمد شريف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة كايرو للتأجير التمويلي إن التعاون مع كل من شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم وشركة ايزيليس للتأجير التمويلي جاء تأكيداً على دعم وتلبية احتياجات السوق بكافة قطاعاته واستكمالاً لجهود عقد شراكات مثمرة تنعكس إيجابياً على السوق المصري”.

وأضاف أحمد الخولي، العضو المنتدب لشركة ايزيليس أن العقد المبرم يعتبر بمثابة استمرار مسيرة الشركة في تنمية علاقتها بالعملاء والكيانات الكبرى إضافة إلى الشركات الواعدة العاملة بسوق التأجير التمويلي على حد سواء.

وأضاف أن القطاع الطبي والرعاية الصحية يعتبر من القطاعات الواعدة والتى تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات لكي تتمكن من تغطية الطلب المتزايد في الآونة الأخيرة.

وقال الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، إن الشراكة ستزودها بالموارد المالية اللازمة لإنجاز مبنى الخدمات للمرحلة الأولى من كابيتال ميد أول مدينة رعاية صحية ذكية متكاملة بالشرق الأوسط والتي ستقدم خدمات رعاية صحية متميزة طبقا للمعايير العالمية.

وأشار إلى خبرة الشركات الممولة في دعم الصناعة وابتكارها في تقديم حلول تمويلية ملائمة لكل القطاعات