بلتون للتأجير التمويلي توقع عقد تمويل مشترك بقيمة 600 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة بلتون المالية القابضة، عن توقيع شركتها التابعة“بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم” عقد تمويل مشترك بنظام البيع وإعادة التأجير مع كل من شركة كايرو للتأجير التمويلي وشركة إيزيليس للتأجير التمويلي.

وأوضحت الشركة، أن العقد بهدف تمويل شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية بإجمالي قيمة 600 مليون جنيه؛ لتغطية جزء من التكلفة الاستثمارية لبناء مبنى مركز الخدمات والأرض الملحقة به ضمن الخطط التوسعية للشركة.

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وتحولت شركة بلتون المالية القابضة للربحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بعد 3 أعوام متتالية من الخسائر المتراكمة لتصل إلى 86 مليون جنيه، مقابل خسائر مجمعة عن نفس الفترة بلغت 139 مليون جنيه بدعم من إعادة هيكلة المجموعة.

وقفزت الإيرادات المجمعة للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل إلى 957 مليون جنيه، مقابل 257 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المقارن.

سجلت إيرادات تشغيل بنك الاستثمار 198 مليون جنيه، وارتفعت محفظة شراء الأسهم بالهامش من بلتون لتداول الأوراق المالية لتصل الى 621 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 109% على أساس سنوى، فيما ارتفعت الأصول المدارة لتصل إلى 23 مليار جنيه بنهاية الفترة.

وارتفعت محفظة نشاط التأجير التمويلى لتصل إلى 3.6 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، والذى يمثل نمو سنوى قدره 6.3 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق، فيما بلغت محفظة نشاط التمويل الاستهلاكى ((سفن)) ما يصل إلى 1.1 مليار جنيه بإجمالى 7 آلاف عميل.

ونمت محفظة القروض الخاص بنشاط التمويل متناهى الصغر ((كاش)) إلى 123 مليون جنيه، فيما وصل عدد العملاء إلى أكثر من 10 آلاف عميل.

وقامت“بلتون” بالاستحواذ على شركة كاش للتمويل متناهى الصغر بهدف اختراق القطاع لاستكمال باقة الأنشطة المالية غير المصرفية.