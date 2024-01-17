بلتون للتأجير التمويلي توقع عقد تمويل مشترك بقيمة 600 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة بلتون المالية القابضة، عن توقيع شركتها التابعة“بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم” عقد تمويل مشترك بنظام البيع وإعادة التأجير مع كل من شركة كايرو للتأجير التمويلي وشركة إيزيليس للتأجير التمويلي.
وأوضحت الشركة، أن العقد بهدف تمويل شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية بإجمالي قيمة 600 مليون جنيه؛ لتغطية جزء من التكلفة الاستثمارية لبناء مبنى مركز الخدمات والأرض الملحقة به ضمن الخطط التوسعية للشركة.
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وتحولت شركة بلتون المالية القابضة للربحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بعد 3 أعوام متتالية من الخسائر المتراكمة لتصل إلى 86 مليون جنيه، مقابل خسائر مجمعة عن نفس الفترة بلغت 139 مليون جنيه بدعم من إعادة هيكلة المجموعة.
وقفزت الإيرادات المجمعة للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل إلى 957 مليون جنيه، مقابل 257 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المقارن.
سجلت إيرادات تشغيل بنك الاستثمار 198 مليون جنيه، وارتفعت محفظة شراء الأسهم بالهامش من بلتون لتداول الأوراق المالية لتصل الى 621 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 109% على أساس سنوى، فيما ارتفعت الأصول المدارة لتصل إلى 23 مليار جنيه بنهاية الفترة.
وارتفعت محفظة نشاط التأجير التمويلى لتصل إلى 3.6 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، والذى يمثل نمو سنوى قدره 6.3 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق، فيما بلغت محفظة نشاط التمويل الاستهلاكى ((سفن)) ما يصل إلى 1.1 مليار جنيه بإجمالى 7 آلاف عميل.
ونمت محفظة القروض الخاص بنشاط التمويل متناهى الصغر ((كاش)) إلى 123 مليون جنيه، فيما وصل عدد العملاء إلى أكثر من 10 آلاف عميل.
وقامت“بلتون” بالاستحواذ على شركة كاش للتمويل متناهى الصغر بهدف اختراق القطاع لاستكمال باقة الأنشطة المالية غير المصرفية.
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