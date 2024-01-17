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تجدد الغارات الإسرائيلية على عدد من البلدات في جنوب لبنان

1/17/2024 4:18:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- تجدد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لعدد من البلدات في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية والمسيرة عدة غارات على بلدتي مروحين، والضهيرة.

وأسفرت غارة أخرى شنتها طائرات الاحتلال على بلدة عيتا الشعب عن احتراق منزل، دون الإبلاغ عن خسائر في الأرواح.

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