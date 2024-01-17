تجدد الغارات الإسرائيلية على عدد من البلدات في جنوب لبنان

تجدد الغارات الإسرائيلية على عدد من البلدات في جنوب لبنان
التاريخ
1/17/2024 4:18:14 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- تجدد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لعدد من البلدات في جنوب لبنان.
وشنت الطائرات الحربية والمسيرة عدة غارات على بلدتي مروحين، والضهيرة.
وأسفرت غارة أخرى شنتها طائرات الاحتلال على بلدة عيتا الشعب عن احتراق منزل، دون الإبلاغ عن خسائر في الأرواح.
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