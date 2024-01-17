فيديو- 29 نجما عالميا بينهم أبطال“صراع العروش” يقرأون لائحة الاتهام في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لعدد من كبار النجوم وهم يقرأون لائحة الاتهام في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

واجتمع 29 فنانا بارزا لقراءة الحقائق الموضحة في قضية جنوب إفريقيا. ويظهر الفيديو الأول، الذي صدر يوم الجمعة، مشاركين من تسع دول في مجال صناعة الترفيه، حيث يتطرق الفيديو الأول إلى“أعمال الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني”، بينما يناقش الفيديو الثاني“التسبب في أضرار جسدية ونفسية جسيمة للفلسطينيين في غزة”.

وفي سلسلة مقاطع الفيديو التي نشرها مهرجان فلسطين للأدب، ومقره المملكة المتحدة، على قناته الرسمية على“يوتيوب”، قام ممثلون بارزون، بما في ذلك سوزان ساراندون وسينثيا نيكسون ونجوم مسلسل“صراع العروش” (Game of Thrones) ليام كننغهام وتشارلز دانس ولينا هيدي، بقراءة الأقسام الرئيسية من ملف جنوب إفريقيا المكون من 84 صفحة.

واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية من خلال الهجمات العشوائية التي تجعل الحياة في غزة مستحيلة، وطالبت بإصدار أمر طارئ يطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار.

ومن بين النجوم الآخرين الذين يشاركون في مقاطع الفيديو المتداولة والتي حققت ملايين المشاهدات، ممثلو مسلسل The Crown، التابع لمنصة“نتفلكس”، خالد عبد الله وتوبياس منزيس، ونجم I May Destroy You Paapa Essiedu، وعلياء شوكت من Arrested Development، والكوميدي ستيف كوجان، والممثل الفلسطيني آدم بكري، المعروف بدوره في فيلم عمر الذي رشح لجائزة الأوسكار، إلى جانب الممثل اليهودي والاس شون المشارك في فيلم The Princess Bride وغيرهم.

وانطلقت يوم الخميس الماضي جلسات استماع محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة“الإبادة الجماعية” في قطاع غزة.

ولفت الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إلى أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 قائلين إن“الفلسطينيين يتعرضون لقصف لا يتوقف أينما ذهبوا ويُقتلون في كل مكان يلجؤون إليه”، وأن“أفعال إسرائيل تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وهذه النية تتجذر في قناعتها بأن العدو ليس حماس وإنما نسيج حياة الفلسطينيين في غزة”.



