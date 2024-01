فيديو- 29 نجما عالميا بينهم أبطال“صراع العروش” يقرأون لائحة الاتهام في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لعدد من كبار النجوم وهم يقرأون لائحة الاتهام في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

واجتمع 29 فنانا بارزا لقراءة الحقائق الموضحة في قضية جنوب إفريقيا. ويظهر الفيديو الأول، الذي صدر يوم الجمعة، مشاركين من تسع دول في مجال صناعة الترفيه، حيث يتطرق الفيديو الأول إلى“أعمال الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني”، بينما يناقش الفيديو الثاني“التسبب في أضرار جسدية ونفسية جسيمة للفلسطينيين في غزة”.

وفي سلسلة مقاطع الفيديو التي نشرها مهرجان فلسطين للأدب، ومقره المملكة المتحدة، على قناته الرسمية على“يوتيوب”، قام ممثلون بارزون، بما في ذلك سوزان ساراندون وسينثيا نيكسون ونجوم مسلسل“صراع العروش” (Game of Thrones) ليام كننغهام وتشارلز دانس ولينا هيدي، بقراءة الأقسام الرئيسية من ملف جنوب إفريقيا المكون من 84 صفحة.

واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية من خلال الهجمات العشوائية التي تجعل الحياة في غزة مستحيلة، وطالبت بإصدار أمر طارئ يطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار.

ومن بين النجوم الآخرين الذين يشاركون في مقاطع الفيديو المتداولة والتي حققت ملايين المشاهدات، ممثلو مسلسل The Crown، التابع لمنصة“نتفلكس”، خالد عبد الله وتوبياس منزيس، ونجم I May Destroy You Paapa Essiedu، وعلياء شوكت من Arrested Development، والكوميدي ستيف كوجان، والممثل الفلسطيني آدم بكري، المعروف بدوره في فيلم عمر الذي رشح لجائزة الأوسكار، إلى جانب الممثل اليهودي والاس شون المشارك في فيلم The Princess Bride وغيرهم.

وانطلقت يوم الخميس الماضي جلسات استماع محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة“الإبادة الجماعية” في قطاع غزة.

ولفت الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إلى أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 قائلين إن“الفلسطينيين يتعرضون لقصف لا يتوقف أينما ذهبوا ويُقتلون في كل مكان يلجؤون إليه”، وأن“أفعال إسرائيل تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وهذه النية تتجذر في قناعتها بأن العدو ليس حماس وإنما نسيج حياة الفلسطينيين في غزة”.