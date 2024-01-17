عمدة سراييفو.. مدينتنا أكثر من تدرك معاناة غزة وشعبها

MENAFN - Palestine News Network ) سراييفو/PNN-“سراييفو تدرك جيدا ما يحدث حاليا في قطاع غزة”، هكذا عبرت عمدة العاصمة البوسنية بنيامينا كاريتش، عن خالص دعمها وتضامنها مع القطاع الذي يعيش حربا إسرائيلية لأكثر من مئة يوم راح ضحيتها آلاف المدنيين.

وفي حديث مع الأناضول ذكرت كاريتش أن سراييفو التي عانت كثيرا من ويلات الحصار والحرب، تقف حاليا بكل صمود إلى جانب غزة الفلسطينية وسكانها.

وذكرت بأن سراييفو ظلت تحت الحصار لمدة 1425 يومًا (في حرب البوسنة والهرسك 1992-1995)، معربةً عن خالص دعمها وتضامنها مع القطاع.

وعن معاناة أطفال سراييفو تقول العمدة إن المدينة“شهدت أطول حصار في التاريخ الحديث ومعاناة كبيرة، وقُتل المدنيون والأطفال آنذاك، وسراييفو أكثر من يدرك ما يحدث حاليا في قطاع غزة“.

وتساءلت“إنني كمواطنة في بلد عانى من الحرب ورئيسة بلدية مدينة ظلت لفترة طويلة تعاني من الحصار، ماذا يمكنني أن أفعل غير دعم غزة وشعبها الأبرياء؟”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت حتى الثلاثاء، 24 ألفا و285 شهيدا و61 ألفا و154 مصابا، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

وأشارت كاريتش أنها تقدمت بشكوى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، إلى الشرطة ضد رجل الأعمال الإسرائيلي آمير غروس كبيري، الذي هددها بسبب إدانتها للهجمات الإسرائيلية على غزة ومقتل المدنيين.

وقالت في هذا الخصوص:“لم يكن من المتوقع أن أبقى صامتة إزاء ما يحدث في غزة. أنا لست خائفة، التهديد بالنسبة لي هو مؤشر لضعف الذي يقوم به. الحقيقة مؤلمة في بعض الأحيان، ولكن الحقيقة هي الحقيقة”.

ولفتت إلى أن سراييفو مدينة تستضيف العديد من الديانات والثقافات المختلفة، مضيفةً في هذا السياق:“إننا نحتفل بجميع الأعياد معًا. ولم تكن سراييفو أبدًا مدينة للكراهية”.

وقالت كاريتش التي تنحدر من عائلة متعددة الثقافات:“عندما بدأ حصار سراييفو، جاء إلينا جارنا أولاً وأخبرنا ألا نخاف. لم يسألنا أحد عن الدين الذي ننتمي إليه. الشيء المهم هو أن نكون بشرًا”.

وأوضحت أن سراييفو مدينة تحتوي على العديد من التراث الثقافي، وأنها بصفتها عمدة المدينة، تهتم بالشباب والدعم المقدم لهم.

وفي حرب البوسنة والهرسك حوصرت سراييفو لمدة 44 شهرا قتل خلالها 11 ألفا و541 شخصا بينهم 1601 طفل في هجمات القوات الصربية.

وارتكبت القوات الصربية، العديد من المجازر بحق مسلمين، إبان فترة“حرب البوسنة” التي بدأت عام 1992 وانتهت في 1995 بعد توقيع اتفاقية“دايتون”، وتسببت الحرب بإبادة أكثر من 300 ألف شخص، وفق أرقام الأمم المتحدة.