Wednesday, 17 January 2024 02:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حالة الطقس: غائم جزئي إلى صاف ولا تغير على درجات الحرارة

1/17/2024 4:18:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير على
درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر.


MENAFN17012024000205011050ID1107731349

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث