حالة الطقس: غائم جزئي إلى صاف ولا تغير على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير على

درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر.



