الإضراب الشامل يعم نابلس وسط دعوات لمشاركة حاشدة بموكب تشييع الشهداء

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، اليوم الأربعاء، حالة الإضراب الشامل في كافة مناحي الحياة بالمدينة، حداداً على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في قصف الاحتلال لمركبتهم فجر اليوم.

ونعت مساجد نابلس الشهداء الذين ارتقوا جراء قصف الاحتلال لمركبتهم قرب مخيم بلاطة، وسط دعوات للإضراب الشامل والمشاركة الحاشدة في موكب تشييع الشهداء.

ونعى مجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح الوطنية شهداء مخيم بلاطة الأبطال، الذين رووا بدمائهم الزكية ثرى الوطن الحبيب، مشيراً إلى أنه سيكون اليوم يوم إضراب شامل، وستؤجل الامتحانات النهائية إلى موعد يعلن عنه لاحقاً.

ودعا المجلس طلبة جامعة النجاح، إلى المشاركة الواسعة في المحافل الداعمة للمقاومة، والمشاركة في تشييع جثامين الشهداء.

ووضعت قوات الاحتلال جثث الشهداء على حاجز بيت فوريك، وتوجهت الطواقم الطبية إلى الحجاز العسكري، في محاولة لاسترداد جثثهم الطاهرة.

وارتقى فجر اليوم الشهداء سيف النجمي ويزن النجمي ومحمد قطاوي، جراء قصف طائرات الاحتلال لمركبة كانوا يستقلونها قرب مخيم بلاطة.

وشهد مخيم بلاطة اشتباكات وإطلاق نار مكثف، تزامناً مع اقتحام قوات الاحتلال مدعومة بالجرافات والآليات العسكرية للمخيم، ومداهمة عدد من المنازل وتدمير الشوارع الرئيسية.

وأطلق جنود الاحتلال النار على طواقم إسعاف الهلال الأحمر ومنعتها من الوصول للمركبة، عقب قصفها بطائرة مسيرة واشتعال النيران فيها.



