الإضراب الشامل يعم نابلس وسط دعوات لمشاركة حاشدة بموكب تشييع الشهداء

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، اليوم الأربعاء، حالة الإضراب الشامل في كافة مناحي الحياة بالمدينة، حداداً على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في قصف الاحتلال لمركبتهم فجر اليوم.
ونعت مساجد نابلس الشهداء الذين ارتقوا جراء قصف الاحتلال لمركبتهم قرب مخيم بلاطة، وسط دعوات للإضراب الشامل والمشاركة الحاشدة في موكب تشييع الشهداء.
ونعى مجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح الوطنية شهداء مخيم بلاطة الأبطال، الذين رووا بدمائهم الزكية ثرى الوطن الحبيب، مشيراً إلى أنه سيكون اليوم يوم إضراب شامل، وستؤجل الامتحانات النهائية إلى موعد يعلن عنه لاحقاً.
ودعا المجلس طلبة جامعة النجاح، إلى المشاركة الواسعة في المحافل الداعمة للمقاومة، والمشاركة في تشييع جثامين الشهداء.
ووضعت قوات الاحتلال جثث الشهداء على حاجز بيت فوريك، وتوجهت الطواقم الطبية إلى الحجاز العسكري، في محاولة لاسترداد جثثهم الطاهرة.
وارتقى فجر اليوم الشهداء سيف النجمي ويزن النجمي ومحمد قطاوي، جراء قصف طائرات الاحتلال لمركبة كانوا يستقلونها قرب مخيم بلاطة.
وشهد مخيم بلاطة اشتباكات وإطلاق نار مكثف، تزامناً مع اقتحام قوات الاحتلال مدعومة بالجرافات والآليات العسكرية للمخيم، ومداهمة عدد من المنازل وتدمير الشوارع الرئيسية.
وأطلق جنود الاحتلال النار على طواقم إسعاف الهلال الأحمر ومنعتها من الوصول للمركبة، عقب قصفها بطائرة مسيرة واشتعال النيران فيها.
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