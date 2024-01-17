بدءا من الأحد المقبل: فتح باب التسجيل لموسم الحج للمحافظات الشمالية باستثناء القدس والخليل

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، اليوم الأربعاء، فتح باب التسجيل لموسم الحج الحالي 2024 مـ / 1445 هـ، في جميع المحافظات الشمالية، باستثناء مدينتي القدس والخليل.

وأوضح البكري، في بيان صحفي، أن التسجيل سيكون اعتبارا من الأحد المقبل، الموافق 21/1 /2024، ولغاية يوم الأربعاء، الموافق 31/1/2024.

وأشار إلى أنه بناءً على تعليمات وزارة الحج في المملكة العربية السعودية بضرورة إتمام كل الترتيبات الخاصة بإجراءات التسجيل للحج بوقت مبكر، قامت وزارة الأوقاف بتوقيع بروتوكول الحج لهذا العام، وإنجاز كل الترتيبات المتعلقة بموسم الحج.

وأضاف البكري أن التسجيل للحج سيكون من خلال الموقع الإلكتروني ، أو من خلال زيارة مديريات وزارة الأوقاف في جميع المحافظات الشمالية، مشيرا إلى أنه قد تم توفير خدمة دفع رسوم التسجيل من خلال منصة palpay، أو إحدى نقاط البيع التابعة للمنصة، وذلك للتسهيل على المواطنين الراغبين في التسجيل.

وبين البكري، أنه بتوجيهات رئيس الوزراء محمد اشتية قامت الوزارة بإتمام كل الترتيبات الخاصة بإجراءات التسجيل الإلكترونية، بما يتفق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وعلى صعيد سكن الحجاج ونقلهم، قال البكري "إنه تم تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء لاستئجار سكن الحجاج وحافلاتهم، إذ تم طرح العطاء في الصحف، وقامت اللجنة المشكلة بإنهاء إجراءات عطاء نقل الحجاج من غور نمرين إلى المملكة العربية السعودية، وسكن الحجاج في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة توقيع الاتفاقيات الرسمية مع جميع المؤسسات السعودية".

وأكد البكري أن الوزارة من خلال الإدارة العامة للحج والعمرة تعمل بشكل مستمر على التحضير والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، ومخاطبة الجهات الرسمية ذات الاختصاص، لإنهاء كل الترتيبات المتعلقة بموسم الحج.



