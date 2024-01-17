واشنطن: أمن إسرائيل مرتبط بإقامة دولة فلسطينية على المدى القريب

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- كشف موقع إسرائيلي، أن البيت الأبيض يتمسك برؤية تدعو تل أبيب إلى إعادة النظر في سياساتها بالمنطقة، تنصّ على أن أمنها لن يتحقق إلا عبر إقامة دولة فلسطينية، وترى أنه لا مجال للحديث الإسرائيلي عن التطبيع مع دول المنطقة في ظل غياب الأفق السياسي للقضية الفلسطينية.

وأوضح موقع "واللا" الإخباري العبري، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وجَّه رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية تحمل تلك الرؤية، عبر كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، والذي انطلق الإثنين، تحت شعار "إعادة بناء الثقة".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "على قناعة بأن الطريقة المثلى لتحقيق أمن إسرائيل هي إقامة دولة فلسطينية، وأن خطوة من هذا النوع هي التي ستضمن أمن إسرائيل".

سوليفان أكد في كلمته أمام المنتدى أن مسار حلّ الدولتين هو المسار الوحيد الذي يمكن العمل عليه، وأنه سيتحقق لو اتخذ الجميع قرارات شجاعة، معربًا عن قناعته بأن استمرار الأزمة في قطاع غزة ما زال يحمل فرصًا للتحول إلى صراع إقليمي.

موقع "واللا" أوضح أن الرؤية التي عرضها سوليفان بشأن اليوم التالي للحرب على غزة، تنصّ على أن المستقبل الذي سيشهد امتلاك الفلسطينيين دولة هو الذي يضمن أمن إسرائيل، ورغم صعوبة تصور حدوث أمر كهذا في ظل الوضع الراهن، فإنَّ هذا هو المسار الوحيد الذي يمكنه أن يحقق الهدف.

وأشار الموقع إلى أن الرؤية الأمريكية، وفق ما ذكره سوليفان، تنصّ على المضي في تحقيق حلّ الدولتين على المدى القريب وليس بعد سنوات، واشترط ذلك بما قال إنها "قرارات شجاعة يتعيَّن أن يتخذها الجميع".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي ذكر أمام المنتدى أن الولايات المتحدة تريد أن ترى تطبيعًا للعلاقات مرتبطًا بوجود أفق سياسي للقضية الفلسطينية وللحكومة الإسرائيلية، وأن الحكومة الإسرائيلية ستجد نفسها مضطرة لاختيار كيفية ضمان أمن البلاد.

ويعتقد الرئيس الأمريكي بايدن، وفق الموقع، أن الطريقة الفضلى لضمان أمن إسرائيل هي وجود دولتين، دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية.

خطر اتساع الصراع

ونقل موقع "واللا" عن سوليفان قوله، إن استمرار الأزمة في قطاع غزة ما زال يحملُ خطرًا بالتحول إلى صراع إقليمي، مضيفًا أن الولايات المتحدة ترى أنَّ ثمة تغييرًا في المعركة في غزة، وتخفيفًا لحدة التوتر على الحدود مع لبنان، وخفض خطر التصعيد الإقليمي، مؤكدًا أن واشنطن تعمل على تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الشركاء.

وشدّد على أن إسرائيل هي المسؤولة بالكامل عن إدارة الحرب وفق معايير القوانين الدولية، وقال إنها تميز بين حركة حماس وبين المدنيين، متعهدًا بأن تواصل الولايات المتحدة العمل مع جميع الأطراف ذات الصلة من أجل تحرير الأسرى الإسرائيليين من جانب، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من جانب آخر.



