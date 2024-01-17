Childhood Without Borders: Alatoys Expands International Reach

الشركة الرائدة في تصنيع الألعاب Alatoys تُسعد الأطفال حول العالم من خلال ألعابها الخشبية ذات الجودة العالية والتربوية. بعد 13 عامًا من العمل، أصبحت الشركة الآن تصدّر منتجاتها إلى 6 دول وستوسّع قريبًا إلى الشرق الأوسط.

انطلق نشاط الشركة بناءً على فكرة الشركة المؤسس – أرتيوم غيناديفيتش ناؤوموف، الذي قرر أن يحقق حلماً لطالما راوده طفلاً صغيراً، وهو أن يجعل الأطفال في جميع أنحاء العالم أكثر سعادة، بفضل ألعاب التنمية الخشبية التعليمية المثيرة وزاهية الألوان، والمفعمة بدفء الشجر وبرقّة الأيدي التي تصنعها.

في عام 2010، وبالتعاون مع زوجته يانا ناؤوموفا، دشّن أرتيوم غيناديفيتش الخطوات الأولى لعملية تصنيع عائلية وصغيرة. وبعد مرور 13 عاماً من العمل باتت شركة“Alatoys” الشركة الأولى والرائدة في روسيا، بمجال تصنيع الألعاب الخشبية ذات الأهداف التربوية والتعليمية. ازدادت تشكيلة الألعاب حتى بلغت 600 لعبة – تنمية وتطوير للمهارات الحركية، والمنطق، والكلام، والخيال، والذاكرة، والتركيز والانتباه. بالإضافة إلى ذلك، يعمل المصممون والقائمون على المشاريع ذات الصلة بتطوير عناصر جديدة كل شهر، لتحديث محتوى المجموعة المتنوّع.

من جانبه يلفت الشريك المؤسس للمصنع – أرتيوم ناؤوموف الانتباه إلى أنه“من المهم بالنسبة لنا أن نمنح السعادة للأطفال ولأولياء أمورهم، ليس فقط من خلال الاتجاهات الحديثة في الألعاب التربوية – التعليمية خشبية الصنع، ولكن أن نقدم أيضاً منتجات بأعلى جودة، لضمان السلامة للصغار والطمأنينة للكبار، إذ أننا نوفر المنتجات لكل ذوق ولكل فئة عُمرية”.

هذا ويُذكر أنه يتم تصدير منتجات“Alatoys” إلى 6 دول في العالم لسنوات عديدة: بيلاروسيا وأوكرانيا وأرمينيا وجورجيا وكازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية. وبفضل نشاط مجلس الأعمال الروسي – العربي، أحدث مؤسسو المصنع ثورة في التطوير، وقدموا مجموعة جديدة من الألعاب في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023.

نمت الفكرة الصغيرة لإنتاج الألعاب لتتجسد بمصنع كبير، يقوم بتصنيع ومن ثم تصدير المُنتجات التربوية – التعليمية خشبية الصنع إلى دول العالم. بكل تأكيد سيقدر كل طفل، بغض النظر عن سنّه وجنسه ومكان إقاماته، تنوّع الألعاب وألوانها الزاهية، وسحر هذه الألعاب التي يقدمها مصنع“Alatoys”.

جهات الاتصال

يوليا كولومينا، مدير العلاقات العامة في Alatoys

الهاتف: +7(908)656-52-52

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