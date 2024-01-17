أمبري: زوارق وطائرة مسيرة اقتربت من سفينة حاويات قرب اليمن

أمبري: زوارق وطائرة مسيرة اقتربت من سفينة حاويات قرب اليمن
التاريخ
1/17/2024 3:11:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الأربعاء إنها تلقت تقارير عن اقتراب ثلاث زوارق وطائرة مسيرة من سفينة حاويات ترفع علم مالطا على بعد نحو 16 كيلومترًا جنوب غربي ذو باب في اليمن.
وأضافت الشركة في مذكرة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.
MENAFN17012024000208011052ID1107730979
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.