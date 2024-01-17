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أمبري: زوارق وطائرة مسيرة اقتربت من سفينة حاويات قرب اليمن

1/17/2024 3:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الأربعاء إنها تلقت تقارير عن اقتراب ثلاث زوارق وطائرة مسيرة من سفينة حاويات ترفع علم مالطا على بعد نحو 16 كيلومترًا جنوب غربي ذو باب في اليمن.
وأضافت الشركة في مذكرة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.




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