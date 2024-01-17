جامعات تعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالدراسات العليا

كما اعلنت الجامعة الهاشمية عن بدء استقبال طلبات الالتحاق في برامج الدراسات العليا (الدكتوراه - الماجستير- الدبلوم العالي) للفصل الدراسي الثاني 2023/2024 ، على ان تبدأ مواعيد تقديم الطلبات إلكترونيًا اعتباراً من اليوم الاربعاء 17-1-2024 ولغاية مساء يوم السبت 3-2-2024.

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