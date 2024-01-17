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اعلان هام من التعليم العالي للطلبة المتقدمين للمنح الهنغارية

1/17/2024 3:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعلانا هاما لجميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من المنح الهنغارية للعام الدراسي 2024-2025.


وأكدت الوزارة على جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من المنح الهنغارية للعام الدراسي 2024-2025 ضرورة تزويد الوزارة بوثيقة معتمدة حسب الأصول من الجهة ذات العلاقة، سارية المفعول (بحيث لا يزيد عمر الوثيقة عن عامين من تاريخ بدء التقديم للمنحة، وهو 15-11-2023) .

وأشارت إلى ضرورة أن تتضمن الوثيقة نتيجة الطالب في أحد امتحاني اللغة الإنجليزية (IELTS/ General or Academic)، (TOEFL iBT). يمكن تحميل الوثيقة عبر الرابط التالي:



واضافت ان على الطلبة ضرورة إرفاق رقم الطالب المتقدم (Applicant ID Number) الذي حصلوا عليه عند تقديم الطلب. علماً بأن الفترة المحددة لتحميل وثيقة نتيجة أحد امتحاني اللغة الإنجليزية ستنتهي يوم الخميس الموافق 8-2-2024.


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