Wednesday, 17 January 2024 12:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عشّاق كرة القدم على موعد مع عيش أجواء التحدي بتفاصيلها عبر أجهزة تلفاز سامسونج بخصومات مميزة

1/17/2024 3:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حرصاً منها على إضفاء المزيد من الإثارة والحيوية على لعبة كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتزامن مع مباريات وبطولات موسم كرة القدم القادم في المنطقة، أطلقت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي مؤخراً حملة "عيش أجواء التحدي" الاستثنائيّة، والتي تتيح معها الفرصة للحصول على مجموعة مختارة من أجهزة تلفاز QLED، وCrystal UHD المبتكرة من سامسونج، والتي تتميز بجودتها العالية، وبالعديد من شهادات التميز والأداء الاستثنائي، والتي يمكن شراؤها بالاستفادة من مجموعة متنوعة من العروض الترويجية الحصرية، عبر معارض الشركة وأي من معارض وكلائها وموزعيها، أو عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore، لمتابعة المبارايات المفضلة عبرها.
وفي إطار الحملة التي تستمر حتى نهاية شهر كانون الثاني الجاري، والتي تهدف لتعزيز ارتباط المشجعين بشغف كرة القدم وتشويقها، وتوفير بيئة من الحماس والإثارة داخل كلّ منزل، وإثراء تجربة المعجبين من الزبائن، تقدم سامسونج خصماً يصل لغاية 35% على مجموعة مختارة من أجهزة التلفاز التي تشملها الحملة.
وتعزيزاً لمزايا الحملة، تمنح الشركة عند تسجيل الدخول على متجر سامسونج الإلكتروني eStore باستخدام حساب سامسونج الخاص بالزبون، خصماً إضافياً تبلغ نسبته 10% على أجهزة تلفاز Crystal UHD الذكية قياس 85 بوصة، والتي تقدم ألواناً فائقة الوضوح ونابضة بالحياة وأقرب إلى الواقع، مما يسمح برؤية كل التفاصيل الدقيقة على أنحف تصميم لدى الشركة، إلى جانب العديد من المزايا التي سيحظى بها كل من يبادر بالشراء عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore، والتي تشمل: التوصيل والتركيب المجاني، والضمان لمدة عام إضافي، فضلاً عن الاستفادة من نقاط برنامج مكافآت سامسونج، مع إمكانية الشراء مع برامج التقسيط.
وتعد هذه الحملة امتداداً للحملات العديدة التي تطلقها الشركة، والتي تلبي من خلالها احتياجات الزبائن الترفيهية على اختلافها، والتي تسهل عليهم معها اقتناء أجهزة التلفاز التي تتميز بها علامة سامسونج، والتي تعد تجسيداً حياً لالتزامها تجاه الابتكار والريادة، ما أهلها لتصدر سوق أجهزة التلفاز العالمية للعام السادس عشر على التوالي، وفقاً لتقرير شركة أبحاث السوق Omdia.




MENAFN17012024000208011052ID1107730976

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث