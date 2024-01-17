ترامب أمام القضاء غداة فوزه في «تمهيدية» آيوا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد يوم من فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية آيوا الأميركية، مثل الرئيس السابق دونالد ترامب أمام القضاء، في بداية محاكمة تشهير ثانية رفعتها ضده الكاتبة الأميركية إي جان كارول في نيويورك.
وبدأت المحاكمة، أمس الثلاثاء، بمحكمة في مانهاتن باختيار هيئة مُحلّفين من تسعة أشخاص.
وأدلى كل من ترامب وكارول بتصريحات افتتاحية من خلال محاميهما، وفقاً لـ((وكالة الأنباء الألمانية)).
الشرق الأوسط
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