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ترامب أمام القضاء غداة فوزه في «تمهيدية» آيوا

1/17/2024 3:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد يوم من فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية آيوا الأميركية، مثل الرئيس السابق دونالد ترامب أمام القضاء، في بداية محاكمة تشهير ثانية رفعتها ضده الكاتبة الأميركية إي جان كارول في نيويورك.


وبدأت المحاكمة، أمس الثلاثاء، بمحكمة في مانهاتن باختيار هيئة مُحلّفين من تسعة أشخاص.

وأدلى كل من ترامب وكارول بتصريحات افتتاحية من خلال محاميهما، وفقاً لـ((وكالة الأنباء الألمانية)).

الشرق الأوسط

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