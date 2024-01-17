بلينكن يبحث مع بارزاني الهجوم الإيراني على كردستان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، إنه بحث مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، الهجوم الإيراني على الإقليم أمس.
وأضاف عبر منصة (إكس)، أن حكومة الإقليم شريك وثيق للولايات المتحدة مؤكداً إدانة واشنطن للهجوم الإيراني بشكل قاطع.
وكان الحرس الثوري الإيراني قال يوم الاثنين الماضي، إنه استهدف مواقع تابعة لجماعات مسلحة في كل من العراق وسوريا بعدد من الصواريخ الباليستية.
وأضاف أنه قصف ما وصفها بأنها "مقرات تجسس" تابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وتجمعات لفصائل مسلحة في أربيل بإقليم كردستان في شمال العراق.
الشرق الأوسط
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