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بلينكن يبحث مع بارزاني الهجوم الإيراني على كردستان

1/17/2024 3:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، إنه بحث مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، الهجوم الإيراني على الإقليم أمس.


وأضاف عبر منصة (إكس)، أن حكومة الإقليم شريك وثيق للولايات المتحدة مؤكداً إدانة واشنطن للهجوم الإيراني بشكل قاطع.


وكان الحرس الثوري الإيراني قال يوم الاثنين الماضي، إنه استهدف مواقع تابعة لجماعات مسلحة في كل من العراق وسوريا بعدد من الصواريخ الباليستية.


وأضاف أنه قصف ما وصفها بأنها "مقرات تجسس" تابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وتجمعات لفصائل مسلحة في أربيل بإقليم كردستان في شمال العراق.

الشرق الأوسط

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