غفت أثناء القيادة.. حادث مأساوي في أمريكا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجت امرأة في ولاية يوتا الأميركية من حادث انقلاب وقع بعد نومها أثناء القيادة.

وفي التفاصيل، حصل الحادث بينما كانت المرأة مسافرة نحو جنوب الولاية. وأثناء التحقيق في مكان الحادث، أخبرت الضباط أنها غفت أثناء القيادة، ما أدّى إلى انحراف سيارتها عن الطريق.

وعند انزلاق السيارة واصطدامها، حلّقت الأخيرة في الهواء، تحطمت، وتدحرجت، ثم هبطت في وضع مستقيم، بحسب البيان.

وعند الهبوط، اصطدمت سيارة المرأة بسيارتين، وأصيب الشخصان اللذان كانا يستقلان السيارتين بجروح طفيفة وتمكنا من نقل نفسيهما إلى المستشفى في ولاية يوتا الأميركية.



لبنان 24