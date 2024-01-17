غفت أثناء القيادة.. حادث مأساوي في أمريكا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجت امرأة في ولاية يوتا الأميركية من حادث انقلاب وقع بعد نومها أثناء القيادة.
وفي التفاصيل، حصل الحادث بينما كانت المرأة مسافرة نحو جنوب الولاية. وأثناء التحقيق في مكان الحادث، أخبرت الضباط أنها غفت أثناء القيادة، ما أدّى إلى انحراف سيارتها عن الطريق.
وعند انزلاق السيارة واصطدامها، حلّقت الأخيرة في الهواء، تحطمت، وتدحرجت، ثم هبطت في وضع مستقيم، بحسب البيان.
وعند الهبوط، اصطدمت سيارة المرأة بسيارتين، وأصيب الشخصان اللذان كانا يستقلان السيارتين بجروح طفيفة وتمكنا من نقل نفسيهما إلى المستشفى في ولاية يوتا الأميركية.
لبنان 24
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