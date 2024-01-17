ارتفاع على سعر البصل في السوق المركزي اليوم

MENAFN - Al Wakeel News)بلغت الكميات الواردة للسوق المركزي اليوم الأربعاء 2942.023 طن من الخضار والفواكه والورقيات فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 188.211 طن .ووفقا للنشرة اليومية الصادرة عن سوق الخضار المركزي ارتفع سعر البصل الناشف والزهرة بفارق 5 قروش للكيلو عن يوم أمس .

حيث بلغ سعر البصل الناشف اليوم في السوق المركزي بين 25و35 قرشا للكيلو ، فيما بلغ سعر الزهرة بين 15 و25 قرشا للكيلو .

فيما انخفض سعر الفلفل الحار والفلفل الحلو بفارق 5 قروش للكيلو ، حيث بلغت اسعارهما بين 25 و35 قرشا للكيلو .



وتالياً لائحة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم :







