حادثة مرعبة.. سحبها التمساح إلى الماء أمام أشقائها في إندونيسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لقيت فتاة في التاسعة من عمرها مصرعها بعد تعرضها لهجوم من تمساح أمام أشقائها أثناء قيامهم بالصيد .
وكانت الفتاة تجدف في النهر عندما انقض عليها التمساح وسحبها إلى الماء.
وركض شقيقها الأكبر سناً إلى قريتهما في "ليموامبو" بإندونيسيا طلباً للمساعدة، لكن التمساح كان قد سحب الفتاة المدعوة "ديسي".
وبعد مرور 6 ساعات، عثرت فرق البحث على بقايا الجثة في أسفل النهر
لبنان 24
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