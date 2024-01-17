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حادثة مرعبة.. سحبها التمساح إلى الماء أمام أشقائها في إندونيسيا

1/17/2024 3:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لقيت فتاة في التاسعة من عمرها مصرعها بعد تعرضها لهجوم من تمساح أمام أشقائها أثناء قيامهم بالصيد .

وكانت الفتاة تجدف في النهر عندما انقض عليها التمساح وسحبها إلى الماء.
وركض شقيقها الأكبر سناً إلى قريتهما في "ليموامبو" بإندونيسيا طلباً للمساعدة، لكن التمساح كان قد سحب الفتاة المدعوة "ديسي".
وبعد مرور 6 ساعات، عثرت فرق البحث على بقايا الجثة في أسفل النهر

لبنان 24

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