MENAFN - Amman Net)مجلس النواب، يعقد الأربعاء جلسة تشريعية يستكمل خلالها، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، اعتبارا من المادة الثامنةتقرير لمنظمة الصحة العالمية يصنف الأردن في المرتبة الأولى كأكثر دولة في تعاطي التبغ في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 36.3%.إعادة تفعيل منصة "حقك تعرف"، التي ستتولى "محاربة الشائعات والأخبار غير الصحيحة" ضمن آلية عمل جديدة للمنصة.استشهاد عدد من الشبان الفلسطينيين في قصفت طائرة إسرائيلية مسيرة، فجر الأربعاء، لمركبة قرب مخيم بلاطة شرق نابلس، في الضفة الغربية المحتلة.استشهاد 13 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين، في وقت متأخر الثلاثاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته المتواصل على خان يونس جنوبي قطاع غزة.العراق يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا يوم الإثنين.تبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. الصحة العالمية: الأردن في المرتبة الأولى في تعاطي التبغ في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط 01/17/2024 - 10:34 عمان ن

أكد تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية، أن معدلات تعاطي التبغ تشهد ارتفاعا في 6 دول في العالم بينها الأردن ومصر وعُمان، في وقت يستمر في الانخفاض بمختلف أنحاء العالم ليصل إلى 1.25 مليار شخص بالغ يتعاطى التبغ.

وصنف التقرير الأردن في المرتبة الأولى كأكثر دولة في تعاطي التبغ في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 36.3% في تعاطي التدخين، يليها لبنان بنسبة 34% ومصر بنسبة 24.7%.

ووفق التقرير الذي صدر بعنوان "اتجاهات انتشار تعاطي التبغ 2000-2030"، الذي ترجمته "المملكة"، فإن الاتجاهات في عام 2022 تظهر انخفاضًا مستمرًا في معدلات تعاطي التبغ على مستوى العالم. حيث يستهلك حوالي 1 من كل 5 أشخاص بالغين في جميع أنحاء العالم التبغ مقارنة بـ 1 من كل 3 في عام 2000.

وأكد التقرير أن ستة بلدان "لا تزال" تشهد ارتفاعا في تعاطي التبغ؛ 3 منها في إقليم شرق المتوسط وهي الأردن، مصر، عُمان، والبقية الكونغو وإندونيسيا وجمهورية مولدوفا

ويشير التقرير إلى أن معدلات تعاطي التبغ في الأردن بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فما فوق (وفق معدل الانتشار الخام) في آخر إحصائية لعام 2022، وصلت في المتوسط لكلا الجنسين 36.3%، يصل حدها الأعلى 44.3% وفي حدها الأدنى 28.3%.

وفي ذات المقياس، فإن معدل الانتشار الخام للعام ذاته، وصل متوسطه للذكور 57.8%، ومتوقع بلوغه في حده الأعلى 70%، و45.5% في حده الأدنى. أما الإناث بلغ المتوسط 13.4% فيما بلغ حده الأعلى 16.8% و9.9% في حده الأدنى.

وقدرت منظمة الصحة العالمية عدد مستخدمي التبغ ومدخنيه في الأردن في العام 2022، بـ 2.774 مليون شخص؛ 2.291 مليون ذكر، و483 ألف أنثى.

ووضحت أمين سر جمعية "لا للتدخين" الدكتورة لاريسا الور الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها لتحقيق هدف الابتعاد عن عادة التدخين

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · أمين سر جمعية "لا للتدخين"توضح الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها لتحقيق هدف الابتعاد عن عادة التدخين

توقعات مستقبلية للأردن

ويتوقع التقرير ارتفاع نسبة مستخدمي التبغ في الأردن بنسبة 37.1% في العام 2025 بعد أن كانت نسبته 35.8% في العام 2020، فيما من المرجح أن تواصل هذه النسبة الارتفاع في العام 2030 إلى ما نسبته 38.3%.

وبلغت نسبة مستخدمي التبغ بين الذكور في الأردن 57.2% في عام 2020، ومتوقع ارتفاعها بنسبة 58.6% و60.2% في الأعوام 2025 و2030 على التوالي، بعد أن كانت 52.6% في العام 2000.

بينما بين الإناث، يظهر التقرير أن نسبة مستخدمات التبغ 12.9% في عام 2020، ومتوقع ارتفاعها إلى 13.9% و15% في الأعوام 2025 و2030 على التوالي، بعد أن كانت النسبة 9.7% في العام 2000.

ويظهر تقرير منظمة الصحة أن 150 دولة نجحت في الحد من تعاطي التبغ، فيما تشهد البرازيل وهولندا نجاحا بعد أن نفذتا تدابير (MPOWER) لمكافحة التبغ، حيث حققت البرازيل انخفاضا نسبياً بنسبة 35% منذ عام 2010 وهولندا على وشك الوصول إلى هدف 30%، وفق التقرير الذي وصل "المملكة".

وتركز هذه الدول على عدة تدابير لمكافحة التبغ تشمل الحماية، وإنفاذ حظر الإعلان والرعاية، وزيادة الضرائب على منتجات التبغ، ومساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين.

وأشاد مدير إدارة تعزيز الصحة بمنظمة الصحة العالمية روديجر كريش، بـ "التقدم الجيد" الذي تم تحقيقه حتى الآن وحذر من التقاعس. قائلا "أنا مندهش من مدى ما تفعله صناعة التبغ من أجل تحقيق الأرباح على حساب عدد لا يحصى من الأرواح. في اللحظة التي تعتقد فيها الحكومة أنها انتصرت في المعركة ضد التبغ، تغتنم صناعة التبغ الفرصة للتلاعب بالسياسات الصحية وبيع منتجاتها القاتلة".

وحثت منظمة الصحة العالمية البلدان على مواصلة وضع سياسات مكافحة التبغ ومواصلة مكافحة تدخل صناعة التبغ، وسلطت الضوء على كيفية "استمرارها في الكذب على الجمهور"، من خلال عدد من الجهات من بينها أطراف ثالثة، والفعاليات التي ترعاها، وأصحاب النفوذ على وسائل التواصل الاجتماعي، وتمويل العلماء والأبحاث المتحيزة.

ويوجد في جنوب شرق آسيا حاليا "أعلى نسبة" من السكان الذين يتعاطون التبغ بنسبة 26.5%، تليها أوروبا مباشرة بنسبة 25.3%.

وتبلغ معدلات تعاطي التبغ بين النساء في أوروبا أكثر من ضعف المتوسط العالمي وتنخفض بشكل أبطأ بكثير من جميع المناطق الأخرى.

ولم يتغير معدل انتشار تعاطي التبغ إلا قليلا منذ عام 2010 في بعض البلدان، في حين أنه يرتفع في ستة بلدان أخرى: الكونغو، ومصر، وإندونيسيا، والأردن، وعُمان، ومولدوفا.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن العالم يسير على الطريق الصحيح لتحقيق انخفاض نسبي في تعاطي التبغ بنسبة 25% بحلول عام 2025، وهو أقل من الهدف العالمي الطوعي المتمثل في خفض 30% عن خط الأساس لعام 2010. ولن تتمكن سوى 56 دولة من تحقيق هذا الهدف، بعد أن كانت 60 دولة منذ التقرير الأخير قبل ثلاث سنوات.

ودعت منظمة الصحة العالمية البلدان إلى تكثيف العمل، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة لحماية السياسة الصحية من التدخل المتزايد لصناعة التبغ قد تعثرت في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت وكالة الصحة الأممية أن الدراسات الاستقصائية القطرية تظهر باستمرار أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما في معظم البلدان يستخدمون منتجات التبغ والنيكوتين مثل السجائر الإلكترونية.

ومن أجل حماية الأجيال القادمة وضمان استمرار تراجع تعاطي التبغ، ستخصص منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ هذا العام لحماية الأطفال من تدخلات دوائر صناعة التبغ، وفق التقرير الذي وصل "المملكة".

ومن المقرر أن تجتمع البلدان الشهر المقبل في بنما لحضور الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، في وقت تحاول فيه صناعة التبغ التأثير على سياسات الصحة العالمية من خلال تقديم حوافز مالية وعينية، والتدخل في حقوق البلدان.

ويعد تعزيز اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ أولوية صحية عالمية مبينة في أهداف التنمية المستدامة. ومنظمة الصحة العالمية على استعداد لدعم البلدان في الدفاع عن تدابير مكافحة التبغ القائمة على الأدلة في مواجهة تدخل دوائر الصناعة.

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