إسرائيل تعترف بمقتل ضابط وجندي في معارك غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط وجندي في معارك، شمال قطاع غزة الليلة الماضية، تزامنا مع تواصل الاشتباكات في مناطق بالقطاع.

وشهدت مدينة خان يونس (جنوبي القطاع) اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محيط مستشفى ناصر.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل ضوئية في أجواء المستشفى، تزامنا مع قصف مدفعي مستمر من قبل الاحتلال في محيط المستشفى.

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس الثلاثاء مقتل ضابط برتبة رائد، وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة في معارك جرت ليلا جنوب القطاع.

المعارك في غزة، بينما أعلن الجيش إصابة 18 من جنوده وضباطه جراء القتال في غزة خلال 24 ساعة.

وبذلك يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين المعترف بهم إلى 525 منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم 195 جنديا لقوا مصرعهم منذ بدء العملية البرية في 26 من الشهر نفسه.





وقد خلّف العدوان الإسرائيلي المستمر علي قطاع غزة 24 ألفا و285 شهيدا، و61 ألفا و154 مصابا حتى أمس، وتسبب بنزوح أكثر من 85% من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص) بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات