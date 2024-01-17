Wednesday, 17 January 2024 12:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل تعترف بمقتل ضابط وجندي في معارك غزة

1/17/2024 3:10:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط وجندي في معارك، شمال قطاع غزة الليلة الماضية، تزامنا مع تواصل الاشتباكات في مناطق بالقطاع.

وشهدت مدينة خان يونس (جنوبي القطاع) اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محيط مستشفى ناصر.


وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل ضوئية في أجواء المستشفى، تزامنا مع قصف مدفعي مستمر من قبل الاحتلال في محيط المستشفى.

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس الثلاثاء مقتل ضابط برتبة رائد، وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة في معارك جرت ليلا جنوب القطاع.

المعارك في غزة، بينما أعلن الجيش إصابة 18 من جنوده وضباطه جراء القتال في غزة خلال 24 ساعة.

وبذلك يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين المعترف بهم إلى 525 منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم 195 جنديا لقوا مصرعهم منذ بدء العملية البرية في 26 من الشهر نفسه.


وقد خلّف العدوان الإسرائيلي المستمر علي قطاع غزة 24 ألفا و285 شهيدا، و61 ألفا و154 مصابا حتى أمس، وتسبب بنزوح أكثر من 85% من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص) بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

MENAFN17012024000205011050ID1107730968

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث