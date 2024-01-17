الاحتلال يستولي على مركبة ويحطم نصبا تذكاريا في بيت أمر شمال الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة بيت أمر شمال الخليل، واستولت على مركبة، وحطمت نصبا تذكاريا للرئيس الشهيد ياسر عرفات.

وذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال داهمت وسط بيت أمر، ومنطقة الطربيقة، وفتشت عددا من المنازل، واقتحمت مخبزا، بعد التنكيل بالعمال داخله، وشتمهم بألفاظ نابية.

وأضاف، أن قوات الاحتلال استولت على هاتف خلوي ومركبة تابعة للمخبز، تعودان للمواطن محمد عيسى بحر، وأرغمته على نقل المركبة إلى مدخل مستعمرة "كرمي تسور" شمال الخليل.

كما حطمت تلك القوات نصبا تذكاريا للرئيس الشهيد ياسر عرفات مصنوعا من أحجار الفسيفساء الملونة منذ العام 2006، وكانت مثبتة على سطح محل تجاري، وسط بيت أمر.



