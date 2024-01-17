الاحتلال يستولي على مركبة ويحطم نصبا تذكاريا في بيت أمر شمال الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة بيت أمر شمال الخليل، واستولت على مركبة، وحطمت نصبا تذكاريا للرئيس الشهيد ياسر عرفات.
وذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال داهمت وسط بيت أمر، ومنطقة الطربيقة، وفتشت عددا من المنازل، واقتحمت مخبزا، بعد التنكيل بالعمال داخله، وشتمهم بألفاظ نابية.
وأضاف، أن قوات الاحتلال استولت على هاتف خلوي ومركبة تابعة للمخبز، تعودان للمواطن محمد عيسى بحر، وأرغمته على نقل المركبة إلى مدخل مستعمرة "كرمي تسور" شمال الخليل.
كما حطمت تلك القوات نصبا تذكاريا للرئيس الشهيد ياسر عرفات مصنوعا من أحجار الفسيفساء الملونة منذ العام 2006، وكانت مثبتة على سطح محل تجاري، وسط بيت أمر.
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