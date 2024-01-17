الطاقة: نشتري النفط الخام السعودي من ارامكو والأردن سيستفيد من قرار تخفيض السعر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن الأردن سيستفيد من قرار (شركة النفط السعودية / أرامكو) والتي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم بتخفيض سعر الخام العربي الخفيف للعملاء الآسيويين فبراير / شباط المقبل، إلى أدنى مستوى في 27 شهراً ، وذلك بموجب اتفاق سابق موقع مع مصفاة البترول الأردنية.وأشارت الوزارة رداً على استفسارات "الوكيل الإخباري" إن الأردن يشتري النفط الخام السعودي لغايات التكرير والتخزين من خلال الاتفاقية الموقعة بين الطرفين .

وبينت الوزارة، أن المصفاة تحتفظ بمخزون جيد من النفط الخام ضمن الاحتياطي للمملكة.

وأكدت الوزارة أن الحكومة تحتفظ ايضاً بمخزون جيد من المشتقات النفطية الجاهزة للاستهلاك المحلي في خزانات الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية.



وقررت أرامكو الأسبوع الماضي تخفيض سعر خامها العربي الخفيف إلى أدنى مستوى في 27 شهرا، وسط منافسة من موردين آخرين ومخاوف إزاء وفرة المعروض.