الحرب في غزة تفتح نافذة للتمرد على بايدن داخل الحزب الديمقراطي

تتحول الحرب في غزة شيئاً فشيئاً إلى مصدر شقاق داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي الذي يريده الرئيس جو بايدن موحداً أكثر من أي وقت مضى تمهيداً للنزال الانتخابي مع دونالد ترامب.

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم مشروع قرار من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير في غضون 30 يوما للتحقق مما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حرب غزة، وبالتالي احتمال تجميد المساعدات العسكرية للدولة العبرية.

لكن رغم الرفض، فإن خريطة التصويت تشير إلى مشكلة إجماع داخل الحزب الديمقراطي، فقد صوت 72 من أعضاء مجلس الشيوخ ضد مشروع القرار مقابل 11 عضوا أيدوه، ومن بين هؤلاء المؤيدين تسعة أعضاء من الحزب الديمقراطي، وهو رقم كبير يشير ربما إلى "تمرد صغير" على الرئيس بايدن بخصوص سياساته الداعمة لإسرائيل تجاه الحرب في غزة. وإذا تم الكشف عن عدد الديمقراطيين الممتنعين عن التصويت فقد يصبح الرقم مقلقاً لتماسك الحزب الديمقراطي خلف بايدن وهو على أبواب معركة رئاسية شرسة في نوفمبر المقبل.

وجرى التصويت بناء على تحرك من قبل السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع أعضاء في الحزب الديمقراطي. ورغم رفض مشروع القرار بسهولة، إلا أنه يعكس القلق المتزايد بين بعض رفاق الرئيس جو بايدن الديمقراطيين، وخاصة الجناح اليساري، بشأن توريد الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل على الرغم من الخسائر الفادحة التي خلفها الصراع في غزة على المدنيين الفلسطينيين.

وقال ساندرز، أبرز منتقدي مجلس الشيوخ لطريقة تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع غزة، إن ذلك "غير أخلاقي".

وانتقد ساندرز ارتفاع عدد القتلى والاستخدام المكثف للقنابل وقذائف المدفعية التي زودتها بها الولايات المتحدة في المناطق المكتظة بالسكان المدنيين وأعلن في قاعة مجلس الشيوخ: "سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن الولايات المتحدة متواطئة في الكابوس الذي يعيشه ملايين الفلسطينيين الآن"، محذراً من أن مئات الآلاف من الأطفال في غزة "يتضورون جوعاً أمام أعيننا".

واستشهد بتقارير إعلامية تفيد بأن إسرائيل أسقطت أكثر من 22 ألف قنبلة زودتها بها الولايات المتحدة على غزة في فترة ستة أسابيع، بما في ذلك قنابل تزن 2000 رطل يمكنها تدمير أحياء بأكملها.

وأعلن البيت الأبيض معارضته لخطوة التصويت الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات الأمنية لإسرائيل.

وقال أعضاء في مجلس الشيوخ ممن عارضوا هذا الإجراء، رغم رفضه، إنه يبعث برسالة خاطئة ضد إسرائيل.

وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام "هذا القرار ليس خارجا عن القاعدة فحسب، بل إنه خطير. إنه يرسل إشارة خاطئة تماما في الوقت الخطأ".

وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل 3.8 مليار دولار من هذه المساعدات كل عام، تتراوح من الطائرات المقاتلة إلى القنابل القوية التي يمكن أن تدمر أنفاق حماس. وطلب بايدن من الكونغرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار.

وتقول إدارة بايدن إنها حثت إسرائيل على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، لكن إسرائيل تقول إنها لن تتوقف حتى يتم القضاء على حماس، ولا يظهر المسلحون أي علامة على فقدان وسائل المقاومة.

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