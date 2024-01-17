السعيدي يتوّج بالنسخة الأولى لبطولة كاس فزاع للعرضة

اختتمت أمس النسخة الأولى من بطولتي "كاس فزاع للعرضة" و"سيف فزاع للزمط " التي تنظمهما إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في نادي دبي لسباقات الهجن في المرموم.

وشهدت الأشواط النهائية لبطولة "كاس فزاع للعرضة" منافسة كبيرة، وتسجيل أرقام مميزة للغاية، الأمر الذي اضطر لجنة التحكيم إلى إعادة بعض الأشواط من أجل كسر التعادل، والوصول إلى النتيجة النهائية، والتي استطاع فيها مصعب عامر السعيدي، وسيف عامر السعيدي، من سلطنة عُمان من تحقيق المركز الأول، فيما ذهب المركز الثاني إلى محمد عويضة الكربي، وشاجع عويضة الكربي، من دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعود السلطنة وتحقق المركز الثالث من خلال حمد عبد الله السعيدي، وشهاب عبد الله السعيدي.



أما في منافسات بطولة "سيف فزاع للزمط" في موسمها الأول والتي تقام بنظام الأشواط، تمكن محمد بن سعيد العويسي من سلطنة عُمان من تحقيق المركز الأول على ظهر المطية "دمعة"، وحلّ عمر أحمد راشد الهادفي من دولة الإمارات العربية المتحدة ثانيًا على ظهر المطية "زعفرانة"، فيما ذهب المركز الثالث إلى مظفر بن سعيد المغيري من سلطنة عُمان على ظهر المطية "دهامة" صاحبة أفضل توقيت في البطولة بـ 41.7980 ثانية لمسافة 500متر.



وبهذا الشأن قال سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن هذه البطولة التي تجري لأول مرة على مستوى الدولة، تربط الماضي بالحاضر في تجربة مميزة تسّلط الضوء على الأهمية التراثية والرياضية للهجن وموروثها الطبيعي والثقافي الذي لعبت فيه دورًا رئيسيًا، مما يوضح العلاقة الفريدة بين أبنائنا والهجن.

وأضاف بن دلموك: وجود هذا الجمهور الكبير من الإمارات والدول المجاورة سيجعلك تشاهد العلاقة الوطيدة بين الهجن والمنطقة، فالهجن مرتبطة بشكل وثيق بدول الخليج العربي وتستخدم كرمز للإشارة إليه، ونحن في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث نحتفي من خلال "كاس فزاع للعرضة" بهذا الرابط على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يعتبر تكريمًا لها ولأهميتها.

واختتم الرئيس التنفيذي لمركز حمدان حديثه بالقول: فخورين باحتضان النسخة الأولى من هذه البطولة التي تعدّ علامة فارقة بالنسبة لبطولات فزاع ونسعى لتقديمها بالشكل الأمثل.



تكنولوجيا ومعايير

كما ثمّن راشد الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عمل لجنة التحكيم القائمة على البطولة، والتي تم توفير أحدث المعدات والتقنيات اللازمة لعملها، معتبرًا أن المعايير والتقنيات المستخدمة في البطولة ساهمت إلى حدٍ كبير في ظهور البطولة بالشكل الناجح الذي يليق بها، كما وجّه الخاصوني الشكر إلى نادي دبي لسباقات الهجن على توفير الطاقم البيطري المسؤول عن فحص المنشطات.



لقاء أخوي

أكثر من خمسة عشر عامًا انتظرها مصعب عامر السعيدي، وسيف عامر السعيدي، ليتوجا بأول بطولة رسمية لرياضة العرضة، حيث اعتبرا الفوز ببطولة تحمل لقب "فزاع" بمثابة وسام شرف، وقال مصعب السعيدي: نشكر كل القائمين على هذا اللقاء الأخوي الخليجي الكبير، كنا نحلم بمثل هذه البطولات التي تحتفي بموروثنا الشعبي وتراثنا العريق، قدِمنا من السلطنة لنحقق شرف المشاركة فقط، ولكن الله أكرمنا ببطولة سنبقى لفترة طويلة نفتخر ونعتز بأننا حققنا لقب النسخة الأولى منها.



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