كأس آسيا 2023.. خبير تحكيمي يكشف رأيه في ركلة جزاء عمان ضد السعودية

باغت منتخب عمان نظيره السعودي، بهدف خلال الشوط الأول من المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء، على استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس آسيا 2023، المقامة بدولة قطر، ولكن استطاع منتخب السعودية العودة في اللقاء وانتصر بنتيجة 1/2.

وجاء هدف منتخب عمان من ركلة جزاء عن طريق صلاح اليحيائي في الدقيقة 14 من عمر اللقاء.



وكشف الخبير التحكيمي عمر المهنا، رأيه في ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم الأسترالي شون إيفانز، لمنتخب عمان أمام منتخب السعودية، بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد، وجاء منها هدف التقدم للأحمر.

واحتسب الحكم ركلة الجزاء بعد تدخل حسان تمبكتي مدافع السعودية، على محسن الغساني، لاعب عمان داخل منطقة الجزاء، فيما حصل مدافع الأخضر على بطاقة صفراء.

وقال المهنا، الخبير التحكيمي لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "ركلة الجزاء صحيحة، لأن تمكبتي هاجم منافسه بتهور، كما أن قرار منحه بطاقة صفراء كان صحيحًا".

ويتنافس منتخبي السعودية وعمان في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، رفقة قرغيزستان، وتايلاند.

ويسعى منتخب السعودية لتحقيق اللقب الآسيوي الرابع في تاريخه، بعدما حصده 3 مرات سابقة أعوام 1984 و1988 و1996، كما حل في الوصافة 3 مرات.

وخاض منتخب السعودية 49 مباراة في تاريخ مشاركته بكأس آسيا، حيث فاز 22 مباراة، وتعادل 13، وخسر 14، وسجل 69 هدفاً واستقبلت شباكه 48 هدفاً.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السعودية في الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2023، مع نظيره قرغيزستان 21 يناير الجاري، ثم يختتم مشواره في مرحلة المجموعات بلقاء تايلاند، يوم 25 يناير.

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