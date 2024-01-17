82 % من المهنيين بالدولة يفضلون الإمارات على أوروبا وأمريكا

أظهر استطلاع جديد صادر عن لينكدإن، أكبر شبكة مهنية في العالم، أن المهنيين العاملين في الإمارات والسعودية يفضلون العمل في المنطقة مقارنة بالعمل في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف الاستطلاع أن 82% من المهنيين يراودهم هذا الشعور، حيث حصد خيار مستوى المعيشة ما نسبته 46% من المستطلعة آراؤهم، تبعه نمط الحياة (35%) وفرص التطور المهني (31%)، لتشكل جميعاً الأسباب الرئيسية التي تجعل المنطقة وجهة مفضلة للمهنيين. وتطابق هذه النسب التوقعات، حيث أظهرت دولة الإمارات إحدى أعلى نسب المرونة عالمياً في مواجهة آثار التقلبات الاقتصادية، مما أثر إيجابياً على مستويات التوظيف التي شهدت زيادة سنوية بنسبة 0.3%، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 30% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كوفيد 19 في ديسمبر 2019.

ومع ذلك، يسعى 73% من الموظفين في الإمارات والسعودية للبحث عن خيارات سكن جديدة نظراً لارتفاع أسعار الإيجارات، مما يبرز أثر تحدي تكاليف المعيشة المنخفضة على إبقاء المواهب في المنطقة.



وخلصت الدراسة إلى أن الموظفين يركزون على لعب دور أكثر فاعلية في التحكم بمساراتهم المهنية في العام الجديد، حيث تبين أن نسبة مرتفعة منهم (62%) إما في طور البحث عن فرص وظيفية جديدة أو يخططون للشروع في ذلك قريباً، وصرح هؤلاء بأن زيادة الراتب (42%) والرغبة في الموازنة بين الحياة الشخصية والعملية (33%) هي من أهم الأسباب التي تدفعهم للبحث عن وظائف جديدة.



مهارات

ورصدت بيانات لينكدإن تنامياً في دور المهارات في سوق العمل في دولة الإمارات، حيث صرح معظم الموظفين بـأنهم يقومون الآن بإبراز مهاراتهم المكتسبة بدلاً من التركيز على شهاداتهم الأكاديمية عند البحث عن وظيفة جديدة (83%).



وفي الإطار ذاته، نشهد حرصاً من المهنيين على تطوير مهاراتهم، حيث أعرب 76% منهم أنهم مستعدون لأداء مهام أصعب من أجل اكتساب مهارات جديدة، كما أن 72% منهم مستعدون لقضاء فترة زمنية أطول في خوض الدورات التعليمية على الإنترنت من أجل تطوير قدراتهم الوظيفية.



كما أظهر الاستطلاع أن التغيرات في بيئة العمل - إلى جانب مساهمتها في تحفيز التقدم المهني - هي من أهم العوامل التي ساهمت في حث الموظفين على تنويع مهاراتهم: حيث يرى 84% منهم أنها قد تساهم في تحسين فرصهم الوظيفية.

مستقبل

وقال علي مطر، رئيس لينكدإن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الأوروبية الناشئة: «مع مطلع عام 2024 نشهد رغبة القوى العاملة في الإمارات والسعودية إلى التحكم في مستقبلهم المهني بصورة أفضل، وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى ظهور سوق عمل أكثر تنافسية. لذا فإن التميز عن المرشحين الآخرين سيكون أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي سبيل هذا التميز فإننا نرصد رغبة بين المهنيين في منطقتنا للاستثمار في مهاراتهم، مما يؤكد الأهمية المتزايدة للمهارات في الحصول على الوظائف، إلى جانب أهمية البقاء على اطلاع على توجهات القطاعات الوظيفية».

وأكد مواصلة لينكدإن دعم مساعي الباحثين عن فرص توظيف جديدة من خلال إتاحة مجموعة من الدورات التعليمية من خلال منصة لينكدإن للتعلم، وذلك لتمكينهم من اكتساب المهارات المناسبة للحصول على الوظائف الأكثر نمواً في الإمارات والسعودية."

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