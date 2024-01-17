460 شكوى عقارية عالجتها «أراضي دبي» خلال ديسمبر

استقبلت دائرة الأراضي والأملاك بدبي ممثلة بإدارة الرقابة العقارية 460 شكاوى خلال شهر ديسمبر الماضي، وتم حلها ومعالجتها.

وأظهرت النشرة الرقابية الشهرية التي تصدرها الدائرة دورياً، أنها وجهت 14 مخالفة بقيمة 700 ألف درهم خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك لعدم الالتزام بالقوانين والتشريعات.

وألزمت الدائرة 233 منشأة عقارية بالامتثال للنظم والقوانين، وتلقت 345 بلاغاً عن المكالمات الغير مرغوب بها واتخذت الاجراءات المتبعة بشأنها.

وأجرت إدارة الرقابة العقارية 32 زيارة ميدانية للتأكد من الالتزام بشروط ممارسة المهنة العقارية، وأصدرت 117 إنذاراً لعدم الالتزام بشروط الإعلانات العقارية.

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