460 شكوى عقارية عالجتها «أراضي دبي» خلال ديسمبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبلت دائرة الأراضي والأملاك بدبي ممثلة بإدارة الرقابة العقارية 460 شكاوى خلال شهر ديسمبر الماضي، وتم حلها ومعالجتها.
وأظهرت النشرة الرقابية الشهرية التي تصدرها الدائرة دورياً، أنها وجهت 14 مخالفة بقيمة 700 ألف درهم خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك لعدم الالتزام بالقوانين والتشريعات.
وألزمت الدائرة 233 منشأة عقارية بالامتثال للنظم والقوانين، وتلقت 345 بلاغاً عن المكالمات الغير مرغوب بها واتخذت الاجراءات المتبعة بشأنها.
وأجرت إدارة الرقابة العقارية 32 زيارة ميدانية للتأكد من الالتزام بشروط ممارسة المهنة العقارية، وأصدرت 117 إنذاراً لعدم الالتزام بشروط الإعلانات العقارية.
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