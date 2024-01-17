«طفلة» تحرج أُنس جابر بخسارة ثقيلة وغير مسبوقة

تجرعت التونسية أنس جابر خسارة مفاجئة 6-0 و6-2 أمام الروسية الواعدة ميرا أندرييفا صاحبة الـ 16 عامًا، في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الأربعاء، لتتبخر أحلام المصنفة السادسة في أن تصبح أول عربية وإفريقية تفوز بلقب إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وقبل 12 شهرًا، أجهشت أندرييفا بالبكاء بعد خسارتها في نهائي منافسات الناشئات، لكنها كانت أكثر سعادة عند عودتها إلى ملعب رود ليفر بعدما حققت فوزها الأول على منافسة من قائمة أول 10 لاعبات في التصنيف.

وقالت أندرييفا للصحفيين: "اليوم عندما نزلت ملعب رود ليفر، قلت إن علي استغلال فرصتي هذه المرة ويجب أن أفوز على الملعب الكبير للمرة الأولى، وهذا ما فعلته"، وأضافت اللاعبة الواعدة أن فوزها بعد مباراة استغرقت 54 دقيقة فقط، ربما يكون أحد أفضل عروضها رغم أنها عانت من التوتر في بعض الأحيان.

وتابعت: "كانت أنس متوترة أيضاً، لقد ساعدني ذلك نوعًا ما لأنني كنت أعلم أنني لست الوحيدة التي تشعر بالتوتر قبل المباراة، لقد قررت الاستمتاع لأنه ملعب رود ليفر وأواجه منافسة أحبها كثيراً، قررت التركيز على اللعب فقط وأعتقد أنني قدمت أداء جيداً".

وبدأت أنس جابر المباراة بضربة إرسال ساحق قبل أن تتراجع سريعًا حيث استفادت منافستها البالغة من العمر 16 عامًا من بعض الأخطاء غير المعهودة من اللاعبة التونسية، لتفوز بسهولة بالمجموعة الأولى في 20 دقيقة بعد أن خسرت 8 نقاط فقط.

وفي ظهورها الرابع في القرعة الرئيسية لبطولة كبرى منذ ظهورها لأول مرة في فرنسا المفتوحة العام الماضي، أظهرت أندرييفا نضجًا يفوق عمرها بينما سعت أنس بشدة للحصول على حلول من فريقها التدريبي بعد الكبوة المبكرة.

واستبدلت أنس جابر، التي يطلق عليها المشجعون لقب وزيرة السعادة في تونس، ابتسامتها المميزة بوجه عابس وتماسكت اللاعبة البالغة من العمر 29 عامًا في بداية المجموعة التالية، لكن لم يكن هناك ما يمنع أندرييفا من الفوز المحتوم بالمباراة.

ووصلت أندرييفا إلى الدور الرابع في بطولة ويمبلدون العام الماضي، ويمكنها معادلة أفضل نتيجة لها في البطولات الأربع الكبرى حال الفوز على ديان باري، بعد ذلك لكن المصنفة 47 عالمياً لم تنبهر بنجاحها حتى الآن.

وقالت: "لا أعتقد أنني حققت شيئًا مذهلاً، في بعض الأحيان عندما استلقي على السرير استغرق في التفكير قليلاً لكن في صباح اليوم التالي أكون بخير تمامًا، أعني أن عمري 16 عامًا، لماذا علي أن أفكر في التصنيف العالمي؟"

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