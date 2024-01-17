انتشال 25 شهيدا وعشرات المصابين إثر القصف على غزة

انتشال 25 شهيدا وعشرات المصابين إثر القصف على غزة
التاريخ
1/17/2024 3:00:26 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشفت فضائية الجزيرة عن انتشال 25 شهيدا وعشرات المصابين إثر قصف إسرائيلي لمنازل في حي الدرج بمدينة غزة.
وأوضحت أن قوات الاحتلال شنت قصفا بالطائرات والمدفعية استهدف مناطق عدة غرب مدينة غزة.
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