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انتشال 25 شهيدا وعشرات المصابين إثر القصف على غزة

1/17/2024 3:00:26 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشفت فضائية الجزيرة عن انتشال 25 شهيدا وعشرات المصابين إثر قصف إسرائيلي لمنازل في حي الدرج بمدينة غزة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال شنت قصفا بالطائرات والمدفعية استهدف مناطق عدة غرب مدينة غزة.

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