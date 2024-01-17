ورشة تدريبية متقدمة لطلبة عمان العربية حول تحليل ومناقشة القوائم

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- Khaberni) خبرني - نظمت عمادة شؤون الطلبة / مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين وبالتعاون مع كلية الأعمال في جامعة عمان العربية ورشة تدريبية بعنوان "تحليل ومناقشة القوائم المالية" والموجهة لطلبة الجامعة بمرحلتي البكالوريوس والماجستير والخريجين والمجتمع المحلي، قدمها الدكتور زياد المطارنة عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال، وحظيت الورشة على تفاعل واضح من الطلبة المتدربين، حيث جاء تنفيذ هذه الورشة كواحدة من الدورات والورشات التدريبية التي ينفذها المكتب بالتعاون مع الكليات الأكاديمية ضمن محفظة مهارات الطالب.
يشار إلى ان الورشة هدفت إلى تعريف الطالب بأهمية التحليل المالي وأغراضه وأدواته وتعريف الطلبة على كيفية إجراء التحليل المالي، وتحليل البيانات المالية، كما بيّنت الورشة متى يكون الطالب قادراً على تفسير نتائج التحليل المالي من خلال تنمية المهارات التحليلية على البيانات المالية التي يتم التحليل عليها.
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