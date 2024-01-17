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ورشة تدريبية متقدمة لطلبة عمان العربية حول تحليل ومناقشة القوائم

1/17/2024 3:00:26 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نظمت عمادة شؤون الطلبة / مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين وبالتعاون مع كلية الأعمال في جامعة عمان العربية ورشة تدريبية بعنوان "تحليل ومناقشة القوائم المالية" والموجهة لطلبة الجامعة بمرحلتي البكالوريوس والماجستير والخريجين والمجتمع المحلي، قدمها الدكتور زياد المطارنة عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال، وحظيت الورشة على تفاعل واضح من الطلبة المتدربين، حيث جاء تنفيذ هذه الورشة كواحدة من الدورات والورشات التدريبية التي ينفذها المكتب بالتعاون مع الكليات الأكاديمية ضمن محفظة مهارات الطالب.

يشار إلى ان الورشة هدفت إلى تعريف الطالب بأهمية التحليل المالي وأغراضه وأدواته وتعريف الطلبة على كيفية إجراء التحليل المالي، وتحليل البيانات المالية، كما بيّنت الورشة متى يكون الطالب قادراً على تفسير نتائج التحليل المالي من خلال تنمية المهارات التحليلية على البيانات المالية التي يتم التحليل عليها.


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