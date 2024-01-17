ورشة تدريبية متقدمة لطلبة عمان العربية حول تحليل ومناقشة القوائم

يشار إلى ان الورشة هدفت إلى تعريف الطالب بأهمية التحليل المالي وأغراضه وأدواته وتعريف الطلبة على كيفية إجراء التحليل المالي، وتحليل البيانات المالية، كما بيّنت الورشة متى يكون الطالب قادراً على تفسير نتائج التحليل المالي من خلال تنمية المهارات التحليلية على البيانات المالية التي يتم التحليل عليها.

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