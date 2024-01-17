بنك ABC في الاردن يدعم مركز الامل للتربية الخاصة التابع لجمعية ال

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعزيزا لروح التكافل والتعاون بين افراد المجتمع، فقد قام بنك ABC في الاردن بالمساهمة في تقديم الدعم لمركز الامل للتربية الخاصة التابع لجمعية الصحة النفسية والذي يقوم على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من عمر 12 – 60 سنة.





وقد صرح سعادة السيد جورج فرح صوفيا المدير العام للبنك "يأتي دعم البنك للمركز حرصا منه على تأدية واجبه الوطني تجاه هذه الفئة من المجتمع الممثلة بذوي الاحتياجات الخاصة، وان ما نقوم به يأتي من منطلق اهتمامنا بالفئات الأقل حظاً ولتقديم الخدمة الإنسانية والاجتماعية لهم، وهذا جزء من واجبنا ومسؤوليتنا الاجتماعية".





ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك "إلى" الرقمي في البحرين والأردن.





هذا وقد تأسست جمعية الصحة النفسية عام 1970 وهي اولى الجمعيات الوطنية المتخصصة في الاردن التي تعني بتدريب وتعليم وتاهيل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ليتمكنوا من التكيف الاجتماعي والنفسي من خلال البرامج المتخصصة المقدمة لهذه الفئة.