بيريز يفكر في مفاجأة مدوية الصيف المقبل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ذكرت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يفكر في مفاجأة مدوية الصيف المقبل.
قالت الصحيفة إن "بيريز قد يفتح الباب أمام رحيل اللاعب ديفيد ألابا، في ظل وجود رغبة من بعض الأندية في كسب خدماته".
وأوضحت: "قبل الإصابة القوية التي تعرض لها الدولي النمساوي بقطع في الرباط الصليبي لم يكن في أفضل حالاته، وتعددت الأخطاء التي ارتكبها مع الفريق".
وتابعت: "رغم عدم وجود حاجة إلى بيع اللاعبين، وقوة اقتصاد النادي، ولكن الاستغناء عن اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، خاصة أن أندية سعودية وأمريكية أبدت استعدادها للتعاقد معه".
واختتمت: "لن يعود ألابا للمشاركة في المباريات قبل يونيو (حزيران) المقبل، ما يعني غيابه حتى نهاية الموسم، وتصبح الخيارات مفتوحة بشأن مستقبله في سانتياغو برنابيو".
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