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بيريز يفكر في مفاجأة مدوية الصيف المقبل

1/17/2024 3:00:26 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ذكرت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يفكر في مفاجأة مدوية الصيف المقبل.

قالت الصحيفة إن "بيريز قد يفتح الباب أمام رحيل اللاعب ديفيد ألابا، في ظل وجود رغبة من بعض الأندية في كسب خدماته".

وأوضحت: "قبل الإصابة القوية التي تعرض لها الدولي النمساوي بقطع في الرباط الصليبي لم يكن في أفضل حالاته، وتعددت الأخطاء التي ارتكبها مع الفريق".

وتابعت: "رغم عدم وجود حاجة إلى بيع اللاعبين، وقوة اقتصاد النادي، ولكن الاستغناء عن اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، خاصة أن أندية سعودية وأمريكية أبدت استعدادها للتعاقد معه".

واختتمت: "لن يعود ألابا للمشاركة في المباريات قبل يونيو (حزيران) المقبل، ما يعني غيابه حتى نهاية الموسم، وتصبح الخيارات مفتوحة بشأن مستقبله في سانتياغو برنابيو".

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