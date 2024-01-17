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اشتباكات في جباليا وكتائب القسام تستهدف دبابة

1/17/2024 3:00:26 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ذكرت فضائية الجزيرة أن اشتباكات اندلعت بين المقاومة وقوات الاحتلال في شرق جباليا شمالي غزة.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة من نوع ميركافا وجرافة عسكرية بقذائف الياسين 105 جنوب خان يونس.

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