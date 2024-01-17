اشتباكات في جباليا وكتائب القسام تستهدف دبابة

اشتباكات في جباليا وكتائب القسام تستهدف دبابة
التاريخ
1/17/2024 3:00:26 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ذكرت فضائية الجزيرة أن اشتباكات اندلعت بين المقاومة وقوات الاحتلال في شرق جباليا شمالي غزة.
من جانبها، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة من نوع ميركافا وجرافة عسكرية بقذائف الياسين 105 جنوب خان يونس.
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