Wednesday, 17 January 2024 11:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عشرات الشهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس

1/17/2024 2:25:06 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - استشهد 13 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته المتواصل على خان يونس جنوبي قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في المحافظة منذ صباح الثلاثاء إلى 23 شهيدا.

وشن طيران الاحتلال الحربي غارات على أربعة منازل مأهولة بالمواطنين غربي خان يونس، بالإضافة إلى قصف عنيف استهدف عددا من البنايات السكنية في حي النمساوي في المدينة، وقصف مدفعي في منطقة "بطن السمين" غربا، ومنطقة "عبسان الجديدة" شرقا.

كما استهدف الاحتلال بالغارات والقصف محيط مستشفى ناصر الطبي، ومحيط مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ما أدى إلى أضرار جسيمة في المستشفى وحالة من الهلع والرعب بين صفوف المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت ونسفت عشرات المنازل والبنايات السكنية في محافظة خان يونس.

وفي وقت سابق، استشهدت مواطنة وطفلتها في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين بمنطقة الحشاشين غرب رفح جنوب القطاع.

كما استشهد 4 مواطنين على الأقل، في قصف إسرائيلي على بلدة جباليا، شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن 4 مواطنين بينهم طفل، استشهدوا من جراء قصف مدفعي على جباليا البلد، بينما شن طيران الاحتلال غارات على بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وفي مدينة غزة، تمكنت طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشال جثامين 20 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، عقب غارات عنيفة شنها طيران الاحتلال على عدد من المنازل في منطقة "النفق"، ما أدى إلى تدميرها على رؤوس ساكنيها.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 24285 شهيدا، بالإضافة إلى 61154 جريحا، والآلاف من المفقودين تحت الأنقاض.

MENAFN17012024000151011027ID1107730844

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث