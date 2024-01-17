عشرات الشهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس

MENAFN - Khaberni) خبرني - استشهد 13 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته المتواصل على خان يونس جنوبي قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في المحافظة منذ صباح الثلاثاء إلى 23 شهيدا.

وشن طيران الاحتلال الحربي غارات على أربعة منازل مأهولة بالمواطنين غربي خان يونس، بالإضافة إلى قصف عنيف استهدف عددا من البنايات السكنية في حي النمساوي في المدينة، وقصف مدفعي في منطقة "بطن السمين" غربا، ومنطقة "عبسان الجديدة" شرقا.

كما استهدف الاحتلال بالغارات والقصف محيط مستشفى ناصر الطبي، ومحيط مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ما أدى إلى أضرار جسيمة في المستشفى وحالة من الهلع والرعب بين صفوف المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت ونسفت عشرات المنازل والبنايات السكنية في محافظة خان يونس.

وفي وقت سابق، استشهدت مواطنة وطفلتها في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين بمنطقة الحشاشين غرب رفح جنوب القطاع.

كما استشهد 4 مواطنين على الأقل، في قصف إسرائيلي على بلدة جباليا، شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن 4 مواطنين بينهم طفل، استشهدوا من جراء قصف مدفعي على جباليا البلد، بينما شن طيران الاحتلال غارات على بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وفي مدينة غزة، تمكنت طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشال جثامين 20 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، عقب غارات عنيفة شنها طيران الاحتلال على عدد من المنازل في منطقة "النفق"، ما أدى إلى تدميرها على رؤوس ساكنيها.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 24285 شهيدا، بالإضافة إلى 61154 جريحا، والآلاف من المفقودين تحت الأنقاض.