41.2 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية، الأربعاء، عند 41.20 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.50 دينار لجهة البيع.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 48.40 و36.70 دينار على التوالي.

وأستهل المعدن الأصفر تداولاته صباح الأربعاء بالسوق العالمية، عند 2019 دولارا للأونصة الواحدة.