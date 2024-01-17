تعادل مصر والجزائر وخسارة تونس.. الركراكي يطالب لاعبي المغرب برد اعتبار العرب

(MENAFN
- Al-Bayan)
تحدث وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، مع لاعبي أسود الأطلس، على هامش المعسكر المقام حالياً بدولة كوت ديفوار لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، وطالبهم برد اعتبار المنتخبات العربية، وذلك بعدما وقع منتخبا
مصر والجزائر في فخ التعادل، وخسر منتخب تونس، خلال أول مبارياتهم بالمسابقة.
وكان منتخب مصر تعادل بشق الأنفس مع موزمبيق 2/2 وأفلت من هزيمة محققة، في مفاجئة غير متوقعة، وعلى الناحية الأخرى تعادل منتخب الجزائر هو الآخر مع نظيره الأنجولي 1/1، فيما خسر منتخب تونس أمام زامبيا بهدف دون رد، بالجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا،
وبحسب موقع "كوورة" العربي، فإن لاعبي منتخب المغرب تابعوا بالأمس مباراة تونس أمام ناميبيا، قبل الاجتماع الفني الأخير الذي يسبق مواجهة تنزانيا المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، وكرر الركراكي للاعبيه ما أكده خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في كوت ديفوار، بأن منتخبات التصنيف الرابع قادمة لهذه البطولة دون ضغوطات لقلب الطاولة على الكبار.
وقال الركراكي للاعبي منتخب المغرب: "منتخبات شمال إفريقيا الأربعة فشلت جميعها في تحقيق الانتصار، بتعادل مصر والجزائر وخسارة موريتانيا وتونس، لذلك العبء ثقيل على أكتاف خامس منتخبات شمال إفريقيا وهو المغرب، وعلينا أن ننتصر لصورتنا في مونديال قطر، ولكبرياء الكرة العربية".
وألقى الركراكي خطابًا تحفيزيًا على لاعبي المغرب وحثهم على بذل أقصى ما يملكون من مجهودات للانتصار، عبر الاستفادة من هفوات من سبقوهم من منتخبات شمال إفريقيا.
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