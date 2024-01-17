تعادل مصر والجزائر وخسارة تونس.. الركراكي يطالب لاعبي المغرب برد اعتبار العرب

تحدث وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، مع لاعبي أسود الأطلس، على هامش المعسكر المقام حالياً بدولة كوت ديفوار لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، وطالبهم برد اعتبار المنتخبات العربية، وذلك بعدما وقع منتخبا

مصر والجزائر في فخ التعادل، وخسر منتخب تونس، خلال أول مبارياتهم بالمسابقة.

وكان منتخب مصر تعادل بشق الأنفس مع موزمبيق 2/2 وأفلت من هزيمة محققة، في مفاجئة غير متوقعة، وعلى الناحية الأخرى تعادل منتخب الجزائر هو الآخر مع نظيره الأنجولي 1/1، فيما خسر منتخب تونس أمام زامبيا بهدف دون رد، بالجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا،



وبحسب موقع "كوورة" العربي، فإن لاعبي منتخب المغرب تابعوا بالأمس مباراة تونس أمام ناميبيا، قبل الاجتماع الفني الأخير الذي يسبق مواجهة تنزانيا المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، وكرر الركراكي للاعبيه ما أكده خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في كوت ديفوار، بأن منتخبات التصنيف الرابع قادمة لهذه البطولة دون ضغوطات لقلب الطاولة على الكبار.

وقال الركراكي للاعبي منتخب المغرب: "منتخبات شمال إفريقيا الأربعة فشلت جميعها في تحقيق الانتصار، بتعادل مصر والجزائر وخسارة موريتانيا وتونس، لذلك العبء ثقيل على أكتاف خامس منتخبات شمال إفريقيا وهو المغرب، وعلينا أن ننتصر لصورتنا في مونديال قطر، ولكبرياء الكرة العربية".

وألقى الركراكي خطابًا تحفيزيًا على لاعبي المغرب وحثهم على بذل أقصى ما يملكون من مجهودات للانتصار، عبر الاستفادة من هفوات من سبقوهم من منتخبات شمال إفريقيا.

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