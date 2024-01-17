الإمارات تطلق من دافوس إطار إيكومارك لاعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصديقة للبيئة حول العالم

الإمارات تطلق من دافوس إطار إيكومارك لاعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصديقة للبيئة حول العالم
التاريخ
1/17/2024 2:24:47 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلقت دولة الإمارات إطار "إيكومارك" الجديد لاعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصديقة للبيئة حول العالم، وذلك خلال المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي.
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