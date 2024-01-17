620.2 مليار درهم استثمارات بنوك الإمارات بنهاية نوفمبر 2023

ارتفعت استثمارات البنوك العاملة في الإمارات إلى 620.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 21.4% لتصل إلى 620.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة تعادل 109.1 مليار درهم، مقابل نحو 511.1 مليار درهم في نوفمبر 2022.

وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 3.2% مقابل 601 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بزيادة تعادل 19.2 مليار درهم خلال شهر واحد، بينما ارتفعت خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، بمقدار 93 مليار درهم أو ما نسبته 17.6% مقارنة بنحو 527.4 مليار درهم في نهاية 2022.

واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48.7% مع بلوغها 302.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.93% مقارنة بنحو 293.7 مليار درهم في أكتوبر الماضي.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير «سندات الدين» نحو 41.4% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 257.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 4.4% مقابل 246.2 مليار درهم في أكتوبر 2023.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 12.3 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 1.65% مقارنة بنحو 12.1 مليار درهم في أكتوبر 2023، فيما زادت خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي بنحو 4.2% مقابل 11.8 مليار درهم في ديسمبر 2022.

ووفق إحصائيات «المركزي»، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 48.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 2.75%، مقابل 47.2 مليار درهم في نوفمبر 2022.

يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداعاتها لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.

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