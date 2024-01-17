انخفاض عدد سكان الصين للعام الثاني على التوالي

أعلنت الحكومة الصينية، يوم الأربعاء، انخفاض عدد سكان البلاد بمقدار مليوني شخص في عام 2023، وهو ثاني انخفاض سنوي على التوالي مع انخفاض المواليد، وارتفاع معدلات الوفيات بعد رفع القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.

تضاعف عدد الوفيات في الصين ليصل إلى 690 ألفا.

توقع علماء الديموغرافيا ارتفاعا حادا في الوفيات بسبب تفشي كورونا الذي بدأ في نهاية العام 2022 واستمر حتى فبراير من العام الماضي.

ذكر المكتب الوطني للإحصاء أن إجمالي عدد سكان البلاد بلغ 1.4 مليار نسمة.

تراجعت الصين، التي كانت الدولة الأكثر سكانا في العالم منذ فترة طويلة، إلى المركز الثاني خلف الهند عام 2023، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

انخفض عدد المواليد في الصين للعام السابع على التوالي، ما يمثل تحديا اقتصاديا ومجتمعيا طويل الأمد للصين.

يشيخ سكان البلاد بشكل مطرد، ما قد يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي بمرور الوقت، ويشكل تحديا لقدرة بيجين على توفير الخدمات لعدد أكبر من السكان المسنين بعدد أقل من العمال.

انخفض عدد المواليد بمقدار 540 ألفا، وهو أقل مقارنة بإحصائيات السنوات الماضية.

ولد حوالي 9 ملايين طفل صيني عام 2023، أي نصف العدد الإجمالي لعام 2016.

تستند جميع الاحصائيات إلى عمليات مسح، ولا تشمل هونغ كونغ وماكاو.

تجري الصين تعدادا سكانيا كاملا كل عشر سنوات.

وتواجه الصين، التي سعت ذات يوم للسيطرة على النمو السكاني من خلال سياسة الطفل الواحد، الآن مشكلة معاكسة.

سعت الحكومة إلى تشجيع زيادة معدلات المواليد منذ تخفيف سياسة الإنجاب خلال الفترة من 2015 إلى 2016 للسماح بإنجاب طفل ثان ثم ثالث في عام 2021، لكن دون نجاح يذكر.

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