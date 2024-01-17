دبي لصناعات الطيران تعلن تأجير طائرتين من طراز 72- ATR 600 لشركة FLY91

دبي لصناعات الطيران تعلن تأجير طائرتين من طراز ATR 72-600 لشركة FLY91، وسيجري تسليم الطائرتين خلال عام 2024 لتصبحا أول طائرتين تدخلان أسطول FLY91.

وتعد FLY91 شركة طيران إقليمية تسعى إلى تحسين الترابط الجوي بين مدن المستوى الثاني والثالث في مختلف أنحاء الهند. وقد عمل فريق من الخبراء المتمرسين في القطاع على تأسيس شركة FLY91 المدعومة بالتمويل الاحترافي والتي تطمح إلى جعل السفر الجوي في متناول كل مواطني الهند. وتنعكس تلك الرؤية في اختيارها تشكيل أسطولها من طائرات 72-600 ATR، مما يعد يضمن عمليات فعالة ومستدامة من معظم المطارات الإقليمية في الدولة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "يسعدنا التوصل إلى هذه الاتفاقية مع شركة FLY91 كأول مؤجر تشغيلي لها، بما يعزز رؤيتها الرامية إلى تحسين الترابط الإقليمي في الهند. ونشكر FLY91 على ثقتها في دبي لصناعات الطيران ونتطلع إلى تعميق هذه العالقة مستقبلاُ".

وقال مانوج شاكو، الرئيس التنفيذي لشركة FLY91 :" يشهد قطاع الطيران في الهند توسعاً غير مسبوق، وتتشرف FLY91 بالمساهمة في قصة النمو هذه. ونحن ملتزمون بدعم مسيرة التنمية في الدولة من خلال تعزيز الترابط الجوي، إذ نهدف للوصول إلى المدن غير المخدمة في الهند. ومع استعدادنا للانطلاق، ينصب تركيزنا على توفير رحالت جوية آمنة وموثوقة ومريحة لعمالئنا، ويسعدنا عقد هذه الشراكة مع دبي لصناعات الطيران ضمن تلك المسيرة الواعدة، كما نشكرهم لتأكيدهم مجددا على دعمهم لرؤية FLY91 الهادفة إلى تعزيز الطيران الإقليمي في البلاد".

وتمتلك دبي لصناعات الطيران وتدير حالياً 66 طائرة من طراز 72-600 ATR.

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